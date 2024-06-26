Англичане ненавидят футбол Саутгейта. Но их сборная по-прежнему главный фаворит Евро

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вчера, 11:33

В плей-офф важно включить другие скорости.

Британцы увлеклись потоком ненависти

Азартные люди не умеют останавливаться. А поскольку английские фанаты обижены судьбой их сборной, то ужасно скучный футбол от молодой и звездной вариации «Трёх львов» вызывает раздражение. Если почитать комментарии, то там желают игрокам повреждений, чтобы выпали из основы, где играют плохо. Фанаты «Тоттенхэма» пишут, что Постекоглу рад продаже Кейна в «Баварию». Забыли, у кого «Золотая бутса» лучшему снайперу европейских лиг?

Саутгейт попал под горячую руку. Евро-2024 стартовал красиво, а его команда рациональная до зубного скрежета при просмотре матчей. Лишь в последнем туре группового этапа турнир походит на игру Англии – стало меньше голов и ярких сюжетов. Но на тренера Саутгейта, которого грех называть великим, взвалился груз ответственности. Давление на каждого действует по-своему. В случае с Гаретом наставник закрылся и не может родить интересную тактику.

Беллингема называют «Бед Смеллингем», обыгрывая словосочетание «плохой запах». Над вингером Сака издеваются из-за отсутствия ударов по воротам. Иан Райт – легенда «Арсенала», который поддерживал Букайо после нереализованного пенальти в финале Евро-2020 и волны расистских оскорблений с угрозами расправы, предложил перевести Сака на левый фланг защиты вместо старика Триппьера. А Палмера выпускать в основе справа, ведь Коул умеет созидать.

Комментарии на тему игры Райса содержат шутки, что не умеет пасовать, бить, отбирать мяч, без лидерских качеств, но в остальном классный игрок. Галлахера называют футболистом уровня Бундеслиги 2. В какой-то момент началась игра, кто выдумает самое интересное оскорбление в адрес Саутгейта и его футболистов. Когда точка перелома пройдена, хочется сыграть в контратаке. Кто сказал, что стратегия сборной Англии на Евро неверная?

Греки взяли кубок со скучной игрой

Понятно, что как коллектив сборная немецкого тренера Рехагеля была здоровее, чем сейчас Англия. Звезд из «Реала», «Арсенала» и «Баварии» ранит скучный футбол. Умеют и могут играть иначе. Но из-за скучности не забирают очки. Угрюмая Греция обыграла великолепную Чехию с Недведом, дважды сломала Португалию с Фигу и Роналду. А если пересмотреть поединки греков на Евро-2004, то получите огромные куски со скучным футболом.

Иногда чемпионы именно такие. Вернее, в большинстве случаев рациональные. Жиру не забивал голы за Францию по пути к победе на ЧМ -2018. Сборная Испании в 2010-м выигрывала 1:0, имея на поле легенд, о которых англичане могут только мечтать. Будущие победители бывают скучными, а успех списывает подготовительные поединки. Конечно, фанаты и эксперты, которые критикуют штаб Саутгейта, абсолютно правы, если не оскорбляют игроков.

Но одновременно все разговоры об ужасном групповом раунде с минимальной победой над Сербией и двумя скучными ничьими против Дании и Словении превратятся в пыль, если в плей-офф Англия заиграет иначе. Между возможностями Греции 20 лет назад и потенциалом Англии сейчас настоящая пропасть. Саутгейт недорабатывает, но полно инструментов, чтобы появился баланс. А пока фиксируем разрывы между линиями и смыслами.

Сборная Англии ворует у людей время, потраченное на просмотр их матчей на Евро-2024. Всё почти настолько плохо, как было при Капелло. Фабио приехал тренировать «Трёх львов» и думал, что превратит британскую команду в сборную Италии. Скучный футбол должен быть осмысленным. Греки нивелировали разницу в классе. У Англии не было причин действовать трусливо против Сербии, Словении и Дании, даже последние не на пике формы.

Англии не хватает второго хавбека

Саутгейт сказал, что ему не хватает футболиста формата Кэлвина Филлипса. Тренера сразу высмеяли, ведь полузащитник «Манчестер Сити» провалился в аренде в «Вест Хэме». Но Гарет не говорил о типе футболиста. Ни Галлахер, ни Майну, ни Александер-Арнольд не являются правильными напарниками для Райса. Будь Саутгейт великим тренером, то мог перевести в центр Беллингема с первого матча, а в роли «десятки» использовать другого футболиста.

Но Гарет перестраховывается. Боится ошибок юного Джуда в опорной зоне, потому что в новом году хавбек «Реала» играет намного, намного хуже, чем в прошлом. Словения грамотно персонально прессинговала фаворита, завоевала нулевую ничью и прошла в плей-офф Евро впервые в своей истории. Соперник давил на Уокера и Сака, переводил пятерку игроков на один фланг, чтобы лишить воздуха четверку англичан. Словенцы были готовы ко всему.

Причина в предсказуемости и медлительности Англии. Когда вратарь выходит из обороны через пас на левого центрального защитника, то того не накрывают. Нет, стоят рядом с адресатами для передач. Достаточно отрезать Райса, чтобы сборная Англии по темповому выходу из обороны через левый фланг не напоминала «Арсенал». Словенцы круто накрывали не только игроков, но и маршруты для мяча. Они располагались между двумя англичанами.

Вот поэтому и видны тактические проблемы команды Саутгейта. Фоден и Беллингем без опыта Де Брюйне, чтобы в сложной ситуации отскочить в опорную зону. Даже если молодые ребята играют глубоко, то получается хуже, чем у Кевина. Гуэхи выступает за «Кристал Пэлас» и боится идти вперед с мячом, хотя в его ситуации опытный человек, вроде Рюдигера, побежал бы в атаку. Промежуточные передачи у Англии заменяют пасы между линиями соперникам.

Решением части проблем с балансом мог бы стать Уортон. Тактические эксперты до старта Евро-2024 считали, что Адама надо ставить рядом с Райсом в центре поля. Хотя парню всего 20 лет, по характеристикам молодой человек из «Кристал Пэлас» подходит, ведь он цепкий и созидательный одновременно. Англии срочно нужен аналог умницы Канте. Но Саутгейт настолько боится провала на Евро-2024, что Адам просидел весь групповой этап в запасе.