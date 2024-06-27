Десятки тысяч жителей Тбилиси вышли на улицы после выхода Грузии в плей-офф

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вчера, 09:27

Десятки тысяч людей вышли на улицы Тбилиси, чтобы отпраздновать выход сборной Грузии в плей-офф чемпионата Европы.

Жители грузинской столицы заполнили центральные улицы города. Сигналили автомобили, на дорогах образовались заторы. Движение было полностью остановлено на правой и левой набережных реки Кура. Такая же ситуация наблюдалась и на окраинах Тбилиси. В столичном районе Глдани автолюбители устроили дрифт-шоу. Люди с грузинскими флагами скандировали лозунги в поддержку футбольной сборной.

Национальная команда в заключительном туре группового этапа Евро-2024 обыграла Португалию со счётом 2:0 и заняла 3-е место в квартете F, набрав 4 очка. В 1/8 финала подопечные Вилли Саньоля встретятся с Испанией. Эта игра пройдёт 30 июня.