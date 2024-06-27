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Десятки тысяч жителей Тбилиси вышли на улицы после выхода Грузии в плей-офф

вчера, 09:27

Десятки тысяч людей вышли на улицы Тбилиси, чтобы отпраздновать выход сборной Грузии в плей-офф чемпионата Европы.

Жители грузинской столицы заполнили центральные улицы города. Сигналили автомобили, на дорогах образовались заторы. Движение было полностью остановлено на правой и левой набережных реки Кура. Такая же ситуация наблюдалась и на окраинах Тбилиси. В столичном районе Глдани автолюбители устроили дрифт-шоу. Люди с грузинскими флагами скандировали лозунги в поддержку футбольной сборной.

Национальная команда в заключительном туре группового этапа Евро-2024 обыграла Португалию со счётом 2:0 и заняла 3-е место в квартете F, набрав 4 очка. В 1/8 финала подопечные Вилли Саньоля встретятся с Испанией. Эта игра пройдёт 30 июня.

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Грузия
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:52
Сказал тестю вчера на 3-й минуте матча "Завтра в Грузии нерабочий день"....
Угадал..))

Браво!!!
Отличная игра...великолепный дебют в турнире...
Шли по нарастающей......поражение.....ничья ....победа...

Страшно представить что через 3 дня они с испанцами сделают....

Удачи и побед!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:48
Это происходит тогда, когда Нации есть кем гордиться.
Завидую грузинам белой завистью...
dlyaigry
dlyaigry
вчера в 11:55
Мои поздравления Грузии с этим достижением. Болею за эту команду. Удачи им с испанцами
salleeh
salleeh
вчера в 11:44
Современный футбол состоит из сотни нюансов и задача, выиграть каждый матч, перед командой не ставится. Тут встретились две команды, одна из которых свою задачу выхода из группы решила и вторая, которой нужно было играть как будто в последний раз. В плей-офф будет настоящий футбол, со всеми вытекающими. Грузию поздравляю, молодцы и удачи в игре с испанцами…
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:49
Хорошо отпраздновали выход команды.
alvas952
alvas952
вчера в 10:44
Грузины молодцы, настоящие мужики. Никого не пугаются и португалов надрали отлично. Терять им уже нечего, а испанцы пусть мандражируют.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:20
Не повезло с соперником конечно. Испания выглядит достойно на этом евро, хотя мне больше всего нравится игра Австрии, не ожидал от них такой классной, командной игры. Против французов они очень достойно играли, хоть и проиграли, остальные 2 игры тоже уверенно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:19
Незабываемое лето для сборной Грузии: впервые в истории приехали на Евро; С первой попытки вышли в плей-офф. Перед стартом турнира только выход Албании в плей-офф из группы смерти оценивался в больший коэффициент, чем выход грузин. Грузия обыграла Португалию. Можно было представить такое перед Евро? В отличие от Украины, грузины показали отличный характер, не боялись играть в свой футбол и заслуженно прошли в 1/8! Браво....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:15
Прям как у нас в 2008!) Это было весело! ГРУ молодцы)))
5tm2kzvs3e4w
5tm2kzvs3e4w
вчера в 10:08
Национальный праздник устроила сборная своим соотечественникам
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 09:30
👍👏..
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