Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о роли нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в борьбе с расизмом.
Винисиус подвергается расистским оскорблениям, поскольку является лидером в борьбе с расизмом.
Сейчас он не может быть послом Ла Лиги, ведь продолжается его игровая карьера.
Но когда он завершит карьеру, мы, разумеется, это ему предложим.
Можно найти дипломатов, способных лгать больше и лучше, чем некоторые женщины, но не найдется ни одного, способного лгать быстрее.
(с) М. Шазаль
Ла Лига кажется, нашла.
Нету на них Черномырдина.:((((
Можно найти дипломатов, способных лгать больше и лучше, чем некоторые женщины, но не найдется ни одного, способного лгать быстрее.
(с) М. Шазаль
Ла Лига кажется, нашла.
Нету на них Черномырдина.:((((