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Винисиус имеет шансы стать послом Ла Лиги после завершения карьеры

вчера, 15:47

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о роли нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в борьбе с расизмом.

Винисиус подвергается расистским оскорблениям, поскольку является лидером в борьбе с расизмом.

Сейчас он не может быть послом Ла Лиги, ведь продолжается его игровая карьера.

Но когда он завершит карьеру, мы, разумеется, это ему предложим.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:27
А шо, Ла Лига к завершению его карьеры планирует состоять только из негров? Иначе ведь этот расово-озабоченный не согласится.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:22
Слово - убойная сила! Пользоваться только надо уметь...Но Винисиус?!
Можно найти дипломатов, способных лгать больше и лучше, чем некоторые женщины, но не найдется ни одного, способного лгать быстрее.
(с) М. Шазаль
Ла Лига кажется, нашла.
Нету на них Черномырдина.:((((
Migelito
Migelito ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:00
Наоборот. Лига проявила разизм, планируя назначить его послом, из за того что тот черный))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:00
Самый главный расист будет послом)))
Гость
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