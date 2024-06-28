Винисиус имеет шансы стать послом Ла Лиги после завершения карьеры

Глава Ла Лиги высказался о роли нападающего «Реала» в борьбе с расизмом.

Винисиус подвергается расистским оскорблениям, поскольку является лидером в борьбе с расизмом.

Сейчас он не может быть послом Ла Лиги, ведь продолжается его игровая карьера.

Но когда он завершит карьеру, мы, разумеется, это ему предложим.