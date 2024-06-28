Потрясающая форма Салаха и свадьба Кариуса. Как футболисты провели эту неделю

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вчера, 16:33

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не узнать в этом цилиндре — сходил на скачки.

На этом наш выпуск завершен. Не скучайте без Евро, друзья! Первые матчи плей-офф уже завтра. Посмотрите только, в какой милой компании этот турнир смотрит .