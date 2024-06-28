Потрясающая форма Салаха и свадьба Кариуса. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Дэвид Бекхэм подарил Лионелю Месси бутылку аргентинского вина на день рождения.
Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус женился на своей девушке Дилетте Леотте.
Защитник ПСЖ Ашраф Хакими был замечен на отдыхе с испанской певицей Лолой Индиго.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд развлекается во время Евро.
Неймар тоже нашел себе занятие — пропускает Кубок Америки.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос красиво провел отпуск.
Девушка дня. Жена защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Голкипер «Динамо» Игорь Лещук слетал в Пизу.
Форвард «Галатасарая» Вилфрид Заха полетал на воздушном шаре.
Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп посетил гран-при Испании Формулы-1.
Артем Дзюба начал тренироваться с хоккеистами. Вариант с клубом РПЛ отпал?
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перенес операцию. Вылечил старую травму, которую получил во время празднования гола своей команды в Лиге чемпионов.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах похвастался физической формой.
Бывший голкипер сборной Испании Пепе Рейна улетел на отдых со своей семьей.
Экс-полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич посетил парижский Диснейленд.
Бывший форвард «Ромы» Пабло Освальдо продолжает покорять музыкальную сцену.
Тео Уолкотта не узнать в этом цилиндре — сходил на скачки.
На этом наш выпуск завершен. Не скучайте без Евро, друзья! Первые матчи плей-офф уже завтра. Посмотрите только, в какой милой компании этот турнир смотрит Андрес Иньеста.
валенка это оптическая иллюзия, которая тебя удивила.
валенка это оптическая иллюзия, которая тебя удивила.