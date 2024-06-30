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Россиянка Абдуллина покинула «Челси»

вчера, 15:19

Пресс-служба «Челси» объявила об уходе российской футболистки Алсу Абдуллиной.

Её контракт с лондонским клубом подошёл к концу. Алсу выступала за «синих» с января 2022 года.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:38
Политика !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:20
на скамейке не засидишься.
футболистка хорошего уровня. но выдержать конкуренцию с англичанкой Нив очень сложно. потому была отправлена в аренду в францию.
наверно, Алсу вернется в моск. Локо.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:49
Наверняка уже есть какието предложения, удачи девушке!
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