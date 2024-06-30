Россиянка Абдуллина покинула «Челси»

Пресс-служба «Челси» объявила об уходе российской футболистки Алсу Абдуллиной.
Её контракт с лондонским клубом подошёл к концу. Алсу выступала за «синих» с января 2022 года.
Пресс-служба «Челси» объявила об уходе российской футболистки Алсу Абдуллиной.
Её контракт с лондонским клубом подошёл к концу. Алсу выступала за «синих» с января 2022 года.
футболистка хорошего уровня. но выдержать конкуренцию с англичанкой Нив очень сложно. потому была отправлена в аренду в францию.
наверно, Алсу вернется в моск. Локо.
футболистка хорошего уровня. но выдержать конкуренцию с англичанкой Нив очень сложно. потому была отправлена в аренду в францию.
наверно, Алсу вернется в моск. Локо.