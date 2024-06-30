Медведев о слухах по предложению Иличу: «Чепуха»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о «королевском» предложении по полузащитнику «Торино» Ивану Иличу:
В иностранных СМИ назвали предложение «Зенита» Иличу «королевским»? Чепуха.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о «королевском» предложении по полузащитнику «Торино» Ивану Иличу:
В иностранных СМИ назвали предложение «Зенита» Иличу «королевским»? Чепуха.
нет худа без добра.
для Миранчука в Торино освободилось место.
как то Гасперини он не очень нужен.
нет худа без добра.
для Миранчука в Торино освободилось место.
как то Гасперини он не очень нужен.
и Tuttosport пишет про виллу и топовые ))) условия.
значит, есть такое в чепухе
и Tuttosport пишет про виллу и топовые ))) условия.
значит, есть такое в чепухе