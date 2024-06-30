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Медведев о слухах по предложению Иличу: «Чепуха»

вчера, 16:51

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о «королевском» предложении по полузащитнику «Торино» Ивану Иличу:

В иностранных СМИ назвали предложение «Зенита» Иличу «королевским»? Чепуха.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:02
то Фернандеш из Турции уже подписал то теперь Илич сколько же Зениту сватают игроков они пока ни от одного сами не избавились так куда же их заявлять?
6kttmg7pcfst
6kttmg7pcfst
вчера в 18:13
Для Медведева это чепуха, а для Илича реально королевское предложение
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:21
но недаром поэт придумал фразу
нет худа без добра.
для Миранчука в Торино освободилось место.
как то Гасперини он не очень нужен.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:18
итальянский источник Tuttosport считается авторитетным, а не прессой в желтой ночной рубашке.
и Tuttosport пишет про виллу и топовые ))) условия.
значит, есть такое в чепухе
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:01
Медведев - "Чепуха они императорские"...)
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