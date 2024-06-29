Стали известны авторы самых мощных и дальних голевых ударов на Евро-2024

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вчера, 18:28

Adidas и УЕФА представили список самых мощных и самых дальних ударов на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года, которые привели к голам.

Автором самого мощного выстрела стал защитник сборной Словении , сравнявший счёт в матче с Данией в 1-м туре (1:1). Скорость полёта мяча составила 128.76 км/ч. Голом с самой дальней дистанции (28 метров) отметился полузащитник в поединке с Англией во 2-м туре (1:1).

Данные были собраны благодаря технологии Connected Ball, встроенной в официальный мяч Евро-2024.