Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЕвро-2024

Стали известны авторы самых мощных и дальних голевых ударов на Евро-2024

вчера, 18:28

Adidas и УЕФА представили список самых мощных и самых дальних ударов на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года, которые привели к голам.

Автором самого мощного выстрела стал защитник сборной Словении Эрик Янза, сравнявший счёт в матче с Данией в 1-м туре (1:1). Скорость полёта мяча составила 128.76 км/ч. Голом с самой дальней дистанции (28 метров) отметился полузащитник Мортен Юльманн в поединке с Англией во 2-м туре (1:1).

Данные были собраны благодаря технологии Connected Ball, встроенной в официальный мяч Евро-2024.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сербия – единственная сборная, не лидировавшая в счёте на Евро-2024
27 июня
Австрия выиграла 60% матчей при Рангнике
27 июня
Эриксен — лучший на групповом этапе Евро-2024 по пасам под удар
27 июня
Вратарь сборной Грузии повторил рекорд по сэйвам на групповом этапе Евро
27 июня
Микаутадзе стал 9-м игроком, забившим во всех матчах группового этапа Евро
27 июня
Роналду впервые в карьере не забил на групповом этапе крупного турнира
27 июня
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:38
без Юльманна Дании будет сложно против немецкой машины
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:36
Теперь мы знаем , что мощно бить по мячу игроки умеют - теперь осталось прибавить зрелищности в плей - офф и будет вообще хорошо...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 