Испания крупно обыграла Грузию и пробилась в 1/4 чемпионата Европы

Сборная Испании одержала победу над командой Грузии в матче 1/8 финала плей-офф Евро-2024 (4:1).
На 18-й минуте встречи автогол Робина Ле Нормана позволил грузинской команде открыть счёт. На 39-й Родри восстановил равенство. Фабиан Руис на 51-й вывел «красную фурию» вперёд. Николас Уильямс на 75-й забил 3-й мяч подопечных Луиса де ла Фуэнте, а Даниэль Ольмо на 83-й сделал преимущество команды ещё более весомым.
Испания в четвертьфинале сыграет с Германией.
То, как играет Испания честно говоря - прогресс для всего мирового футбола. Если что Ямалю всего 16 лет. Нормально? Вы видели на чемпионатах европы и мира игроков 16 лет? Просто потому что в Испании регулируют легионеров и вливают бабки в молодежь.
Вон новости появились "самый молодой игрок, отдавший голевой пас, в истории ЧЕ". Красиво, красиво.
То, как играет Испания честно говоря - прогресс для всего мирового футбола. Если что Ямалю всего 16 лет. Нормально? Вы видели на чемпионатах европы и мира игроков 16 лет? Просто потому что в Испании регулируют легионеров и вливают бабки в молодежь.
Вон новости появились "самый молодой игрок, отдавший голевой пас, в истории ЧЕ". Красиво, красиво.
Полагаю, что главная задача, которую поставили игрокам сборной Грузии - "Проиграйте достойно".
Поначалу вроде как-то так "достойно" и получалось.
Однако отсутствие необходимой "жёсткости" в противостоянии со скоростными испанцами и строгой игровой дисциплины всё таки сделали счёт матча "неприличным".
Но, думаю, грузины не расстроились: первый раз играть в финальной "пульке" и сразу - в 1/8 финала.
Кого-то из грузин скорее всего уже взяли "на горячий карандаш" скауты из ТОП-команд гейропы.
А, вот, впечатлил ли Кварцхелия своей игрой на ЧЕ тренеров ПСЖ - вопрос спорный.
Полагаю, что главная задача, которую поставили игрокам сборной Грузии - "Проиграйте достойно".
Поначалу вроде как-то так "достойно" и получалось.
Однако отсутствие необходимой "жёсткости" в противостоянии со скоростными испанцами и строгой игровой дисциплины всё таки сделали счёт матча "неприличным".
Но, думаю, грузины не расстроились: первый раз играть в финальной "пульке" и сразу - в 1/8 финала.
Кого-то из грузин скорее всего уже взяли "на горячий карандаш" скауты из ТОП-команд гейропы.
А, вот, впечатлил ли Кварцхелия своей игрой на ЧЕ тренеров ПСЖ - вопрос спорный.