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Испания крупно обыграла Грузию и пробилась в 1/4 чемпионата Европы

вчера, 23:52
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания4 : 1Логотип футбольный клуб ГрузияГрузияМатч завершен

Сборная Испании одержала победу над командой Грузии в матче 1/8 финала плей-офф Евро-2024 (4:1).

На 18-й минуте встречи автогол Робина Ле Нормана позволил грузинской команде открыть счёт. На 39-й Родри восстановил равенство. Фабиан Руис на 51-й вывел «красную фурию» вперёд. Николас Уильямс на 75-й забил 3-й мяч подопечных Луиса де ла Фуэнте, а Даниэль Ольмо на 83-й сделал преимущество команды ещё более весомым.

Испания в четвертьфинале сыграет с Германией.

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29 июня
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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:14
Переиграли Грузию по всем статьям. Изначально было ясно, что она для Испании не соперник. Грузины слишком поверили в себя после победы над дублем Португалии. Их вратарь заявил, что Хвича лучше чем вся сборная Испании. Сбили с них спесь. Молодцы испанцы.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
сегодня в 02:47
Это было удивительное приключение
Я наслаждался каждой минутой, каждой секундой и каждым мигом, смотря на то, как моя страна играет на Евро
Это было невероятное счастье
И теперь очень грустно
Нет, не от того, что Грузия вылетела, а от того, что это закончилось
Я бы хотел что бы тайм не заканчивался
Что бы дальше смотреть как моя страна играет на Евро турнире

Спасибо за эти чувства и эмоции
за этот по настоящему празднику футбола в нашей стране
Спасибо им всем за это♥️

И есть на грузинском языке стих
"я помню победу, я помню поражение,
помню твою хвали и твоё осуждение,
и когда ты проигрываешь, я все равно люблю тебя!"

Საქართველოს გაუმარჯოს! ♥️🇬🇪
ABir
ABir
сегодня в 02:12
Грузия очень рано забила свой мяч испанцам, тем самым сильно разозлила и завела Красную фурию. Дальше итог был предсказуем, дальше идут сильнейшие, сенсации не получилось. Хотя для Грузии и выход из группы - серьезное достижение.
Пепс
Пепс
сегодня в 00:45
В 1/8 грузины вышли только из за 56ьного формата нынешнего Евро. При всем уважении
Пепс
Пепс
сегодня в 00:43
Игра в одни ворота. Испания- круто, Грузия - что смогли, попытались.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:33
Иного исхода я и не ожидал . Всё закономерно .
амурец
амурец
сегодня в 00:24
Вроде говорил кто то из грузин, что Хвича один лучше всей сборной Испании, вот мы и увидели это😄, в принципе вынос в одну калитку и предполагался
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 00:24
Ямаль на Карвахаля уже отдавал. Ему нужен гол!
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:21
Я даже забыл, что сегодня футбол был 😀
Вот это Евро.
Просто пенсионер
Просто пенсионер
сегодня в 00:19
Жаль.
Capral
Capral
сегодня в 00:17
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 00:16
    Ожидаемо, к сожалению.
    Полагаю, что главная задача, которую поставили игрокам сборной Грузии - "Проиграйте достойно".
    Поначалу вроде как-то так "достойно" и получалось.
    Однако отсутствие необходимой "жёсткости" в противостоянии со скоростными испанцами и строгой игровой дисциплины всё таки сделали счёт матча "неприличным".
    Но, думаю, грузины не расстроились: первый раз играть в финальной "пульке" и сразу - в 1/8 финала.
    Кого-то из грузин скорее всего уже взяли "на горячий карандаш" скауты из ТОП-команд гейропы.
    А, вот, впечатлил ли Кварцхелия своей игрой на ЧЕ тренеров ПСЖ - вопрос спорный.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 00:14
    Вспомнились слова вратаря Грузии что Хвича лучше всех игроков Испании))
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:13
    Всё равно Кавказские горы выше Пиренейских...
    FreshMeat
    FreshMeat
    сегодня в 00:13, ред.
    Красиво. Нико Вильямс играет так, будто игроков противника вокруг вообще не существует, после 4-1 на 77й отдал пас в центр штрафной под удар так, будто его не прикрывали три игрока. Легко.
    То, как играет Испания честно говоря - прогресс для всего мирового футбола. Если что Ямалю всего 16 лет. Нормально? Вы видели на чемпионатах европы и мира игроков 16 лет? Просто потому что в Испании регулируют легионеров и вливают бабки в молодежь.
    Вон новости появились "самый молодой игрок, отдавший голевой пас, в истории ЧЕ". Красиво, красиво.
    ectenfesc3f3
    ectenfesc3f3
    сегодня в 00:09
    Испания главный кандидат на чемпионате финала
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:06, ред.
    Если говорить об игре Испании, то игра вскрыла несколько проблем испанцев и прежде всего в позиционной атаке. Третий и четвертый гол- испанцы забили в контратаках, после того, как грузины побежали отыгрываться, испанцы только этого и ждали. В позиционной атаке, у испанцев очень много короткого паса, передач, перепасовок и тд. Нельзя не отметить красоты испанской игры, но в обороне есть проблемы, если даже неопытные и неикушенные в еврофутболе грузины доставляли неприятности сопернику...

    Если о грузинах, то так: очень грамотно и организовано выстроенная позиционная оборона!!! Очень подвижная защита, с практически идеальной подстраховкой!!! Видимо, тренер грузинской команды- не самый плохой! Свои контры грузины начинали с центра поля, который, любезно предоставляла Испания. Вратарь- отличный и незря в прошлом году он был на карандаше в Баварии!!! Хотя, второй гол- он обязан был выходить на мяч. Молодцы грузины, понравились- прежде всего коллеkтивной игрой!!!

    Ну и как обычно, уже традиционно- про Хвичку. Ну и, что он сегодня показал?! Гол не забил- это автогол. Пытался разогнать атаку своей сборной, получалось неважно, кое-как... Опять много суеты, опять шел в бесполезную обводку и тп. Вобщем и целом- ничего особенного. Так это при том, что испанцы сами играют и дают играть другим.

    Испанию с победой!!! Но проблемные места- у команды имеются...
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 00:03
    Ну, Испания, по-моему, единственная команда, которая пытается играть в футбол на этом чемпионате.
    Грузии не светило ничего в этом матче.
    Ждем 1/4 финала, где увидим истинные силы немцев.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
    сегодня в 00:02
      dlyaigry
      dlyaigry
      сегодня в 00:00
      Грузия и так прыгнула выше головы. Поздравляю эту сборную. Но класс испанцев оказался выше. Испанцы почти у грузинских ворот прессинговали, ни одного удара в створ ворот испанцев...короче была игра в одни ворота.
      Lews Therin Telamon
      Lews Therin Telamon
      вчера в 23:57
        НE Эго Ист
        НE Эго Ист
        вчера в 23:55
        Спасибо Грузии за борьбу.. Все бы так андердоги играли.. 👍👏🇬🇪
        Colchoneros
        Colchoneros
        вчера в 23:55
        Браво Испания!
        Гость
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