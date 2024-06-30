Испания крупно обыграла Грузию и пробилась в 1/4 чемпионата Европы

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вчера, 23:52

Сборная Испании одержала победу над командой Грузии в матче 1/8 финала плей-офф Евро-2024 (4:1).

На 18-й минуте встречи автогол Робина Ле Нормана позволил грузинской команде открыть счёт. На 39-й Родри восстановил равенство. Фабиан Руис на 51-й вывел «красную фурию» вперёд. Николас Уильямс на 75-й забил 3-й мяч подопечных Луиса де ла Фуэнте, а Даниэль Ольмо на 83-й сделал преимущество команды ещё более весомым.

Испания в четвертьфинале сыграет с Германией.