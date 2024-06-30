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Аргентина победила Перу в матче 3-го тура Кубка Америки

вчера, 06:50
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб ПеруПеруМатч завершен

В матче 3-го тура Кубка Америки Аргентина победила Перу 2:0.

Дубль на счету форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса (47-я и 86-я минута). На 72-й минуте Леандро Паредес не реализовал пенальти.

Форвард аргентинцев Лионель Месси пропустил встречу из-за повреждения.

Аргентина выиграла группу А, одержав победы во всех 3 матчах. Команда Перу замкнула таблицу с 1 очком.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:45
Да пожалуйста
112910415
112910415
вчера в 16:54
Аргентина в порядке
Imrebellion
Imrebellion ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:38
Блестящее умозаключение! Что ни коммент, то жемчужина всего интернета! Спасибо за авторитетную оценку слов.
амурец
амурец ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 15:21
Вы набрали понос слов и ничего конкретного
Imrebellion
Imrebellion ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 14:53
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 14:41
    На ваше але трубку, пожалуй, повешу)))
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 14:40
    Я и говорю - они круто играЛИ, круче всех на своей позиции лет эдак десять. Это позволило им заработать и вложиться в сми, награды, неполучение по нагам, личных тренеров, судей и партнеров, которые должны пасовать только им, ограждать от черновой и не претендовать на пенальти и штрафные. То есть игроки реально крутые, но не настолько, как это пишется в сми, которые и на ваш взгляд раздули эти фигуры. Рад что сумел вас переспорить!
    амурец
    амурец ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 14:15
    Вот имено подарок, а что он сам заслужил? Вот вопрос
    lotsman
    lotsman ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 14:12
    Не знаю насчёт его, это моё предположение. Он только сказал, что это его последнее участие в играх на кубок. Вот я и думаю, что ему должны подарок сделать.)
    амурец
    амурец ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 13:52
    То есть он уверен в судьях?
    амурец
    амурец ответ HeavenCanWait (раскрыть)
    вчера в 13:51
    Еле еле, а сегодня уверенно
    Imrebellion
    Imrebellion ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 13:50
    Да, контракт по пенальти согласовали. При чем настолько, что даже без Месси Аргентина зарабатывает пенки. Да чего уж там, даже соперники получают их. Вон Бразилия после ничьи вдруг 2 пенки пробила и красная их сопернику.
    Не понятно одно, почему больше всего фолят на "заказчике" и пытаются травмировать.
    И вообще, что поделаешь, если рекордсмен по пенальти не смог конвертировать их в больших побед? Его договор истек, появился ВАР, даже если продолжает нырять, уже не вознаграждают особо.
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 13:26
    Что?!)) Как "десятилетие назад", если он буквально полтора года назад возил всех топ соперников (оборона хорватов, нидерландцев, французов и т.д) и буквально пару дней назад канадцев с чилийцами???? Он ровно в течение 20 лет стабильно делает 60 голов за год, сейчас 1200+ голевых действий продолжительно, а не какое-то время назад (тогда это было бы свех фантастикой).
    "Если он великий, че ушел из Европы?" - алё, величие не измеряется сменой клуба после 35. Можно даже не перечислять великих из прошлых завершивших карьеру в таком возрасте.
    Это что за СМИ и КОРПОРАЦИИ у вас искажают эфиры матчей?? Всё настолько плохо видно у вас в трансляциях??? Топ спортсмены не превращаются резко в тыкву после 30. А мастерство и опыт не денется никуда. Разве не видно как новые имена даже половину умений Месси/Роналду не имеют?? Бездарные бегунки буквально, решать моменты не могут, зато пару раз за матч ЗАПРЕССИНГУЮТ!
    Про договорняки можно подробнее?? Как вы себе это представляете и как вы сидя у себя дома всё раскусили, а весь мир такой слепой и наивный, подыгрывает и соглашается на всё??
    Концепция звезды - это результат успеха, класса, лидерства, эффектности с эффективностью. Ничего удивительного что выбор падает на них. Месси и Роналду на двоих сделали более 2000+ голов, 70+ трофеев, сотни рекордов и т.д. СМИ на основе этих фактов раздувает инфополе, а не наоборот. Попробуй оверхвайпить условного Луккаку и ждать тех же результатов.
    lotsman
    lotsman ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 12:53
    Месси сказал, что это его последняя игра на кубок. Значит он должен его выиграть.))
    HeavenCanWait
    HeavenCanWait ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 12:41, ред.
    Так они с ним 2 предыдущие игры выиграли?
    амурец
    амурец ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 12:19
    А почему не Бразилия, или просочилась информация про липовые пенальти в пользу Месси
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 12:08
    Почему не Уругвай ?
    Знатог
    Знатог
    вчера в 11:48
    хммм я вижу, самый популярный игрок матча, это тот, который не играл в этом матче.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    вчера в 11:35
    Странно, пенсионер пешеход, который не соответсвует современному футболу не играл. И все комменты о нем. В том числе и этот. Люди, очнитесь. Это маркетинг. Он был топом десятилетие назад. В футбол играют 11. Так просто привлекают внимание через концепцию звезд. Схемы, взаимодействия тактич ходы. Если он такой великий, то почему так рано по современным меркам завязал с клубным топфутболом? Почему поздно научился пенальти? Почему испытывал проблемы с выносливостью? Месси это корпорация. Шмот, кликбейт и СЕО, договорняки и помощь судей, левые награды как командные, так и личные. Месси и роналду это вредная привычка футбола. Они вредят самому пониманию, что команда выше личности. Почему не нашелся смельчак который отобрал бы у уже второе десятилетие как стареюшего рона право на штрафные? Потому что все ссут корпорацию, а не конкретного метро-бисексуала. Неужели не видите, как их ловко разделилт сми - талант от бога против машины тренировок.? Зачем я это все индивидуалистическое обсуждаю? Тьфу на них
    Зюпин
    Зюпин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 10:53
    С его деньгами и связями...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:47
    Паредес посвятил пенальти Месси...))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 10:19
    не только сборная победила.
    параллельно по времени проходил матч Интер Майами.
    и есть выездная победа над Нешвилл 2-1.
    Аргентина ожидаемо победила во всех 3 матчах группы.
    удивило 3 место Чили. впервые за 20 лет не пробились в плей-офф.
    а канадцы молодцы. и с второго места вышли в плэй офф.
    капитан сб.Аргентины избежал серьезной мышечной травмы.
    и готовиться к 1/4 финала Кубка Америки..
    Лаутаро с 4 голами лучший бомбардир КА. игрок вырос и по футбольному возмужал, элитный центрфорвард. спасибо Гвардиоле!
    без Месси хорошая команда, способная обыграть любого.
    а с Месси они станут еще разок чемпионами мира)))
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:41
    Аргентина скорее всего выиграет этот кубок.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 09:40
    В общем всё идёт по плану Лёлёк!))
    sm5sggpe8t7t
    sm5sggpe8t7t
    вчера в 09:10
    Мартинес находится в превосходной форме, лидер своей сборной
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 08:57
    Молодцы. Победа на классе над упрямыми перуанцами
    shlomo
    shlomo
    вчера в 08:45
    Лаутаро вдохновенно проводит этот Кубок Америки. Он отличился во всех трёх матчах группового этапа, но в отчётном поединке впервые оформил дубль. Мартинес показал отличную реализацию, выиграв у Гальесе две дуэли из трёх, и возглавил гонку бомбардиров турнира.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 08:41
    И без Мессеныша есть кому забивать..
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:30
    Аргентину с очередной победой и выигрышем группы А.
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    вчера в 08:04
    Лаутаро расчехлил.. Бортанули всех костоломов.. 👍
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