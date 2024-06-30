Аргентина победила Перу в матче 3-го тура Кубка Америки

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вчера, 06:50

В матче 3-го тура Кубка Америки Аргентина победила Перу 2:0.

Дубль на счету форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса (47-я и 86-я минута). На 72-й минуте Леандро Паредес не реализовал пенальти.

Форвард аргентинцев Лионель Месси пропустил встречу из-за повреждения.

Аргентина выиграла группу А, одержав победы во всех 3 матчах. Команда Перу замкнула таблицу с 1 очком.