Аргентина победила Перу в матче 3-го тура Кубка Америки

В матче 3-го тура Кубка Америки Аргентина победила Перу 2:0.
Дубль на счету форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса (47-я и 86-я минута). На 72-й минуте Леандро Паредес не реализовал пенальти.
Форвард аргентинцев Лионель Месси пропустил встречу из-за повреждения.
Аргентина выиграла группу А, одержав победы во всех 3 матчах. Команда Перу замкнула таблицу с 1 очком.
параллельно по времени проходил матч Интер Майами.
и есть выездная победа над Нешвилл 2-1.
Аргентина ожидаемо победила во всех 3 матчах группы.
удивило 3 место Чили. впервые за 20 лет не пробились в плей-офф.
а канадцы молодцы. и с второго места вышли в плэй офф.
капитан сб.Аргентины избежал серьезной мышечной травмы.
и готовиться к 1/4 финала Кубка Америки..
Лаутаро с 4 голами лучший бомбардир КА. игрок вырос и по футбольному возмужал, элитный центрфорвард. спасибо Гвардиоле!
без Месси хорошая команда, способная обыграть любого.
а с Месси они станут еще разок чемпионами мира)))
параллельно по времени проходил матч Интер Майами.
и есть выездная победа над Нешвилл 2-1.
Аргентина ожидаемо победила во всех 3 матчах группы.
удивило 3 место Чили. впервые за 20 лет не пробились в плей-офф.
а канадцы молодцы. и с второго места вышли в плэй офф.
капитан сб.Аргентины избежал серьезной мышечной травмы.
и готовиться к 1/4 финала Кубка Америки..
Лаутаро с 4 голами лучший бомбардир КА. игрок вырос и по футбольному возмужал, элитный центрфорвард. спасибо Гвардиоле!
без Месси хорошая команда, способная обыграть любого.
а с Месси они станут еще разок чемпионами мира)))