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Сборная Англии одолела Словакию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

вчера, 21:37
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб СловакияСловакияЗакончился в доп. время

Сборная Англии одержала победу над Словакией в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года (2:1).

Нападающий Иван Шранц открыл счёт на 25-й минуте. Англичане отыгрались на 90+5-й — гол забил полузащитник Джуд Беллингем. Победный мяч «трёх львов» провёл форвард Харри Кейн на первой минуте дополнительного времени.

Англия в 1/4-й встретится с командой Швейцарии.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 01:53
Думаю будет последним
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:07
Мега отскок сборной Англии. Даже в такой легкой сетке они испытывают огромные проблемы. Игра команды невразумительная и никто бы не удивился вылету этой сборной, но их спас Беллингем. Никаких выводов Саутгейт из неудач на групповом этапе не сделал и сегодня был на волосок от вылета. Если англичане продолжат также играть, то матч со Швейцарией станет для них последним на турнире.
Пепс
Пепс
сегодня в 00:48
Жаль что не отправили домой этих мажоров
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:17
А могли англичани и пролететь,как фанера над Парижем.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 00:14
У Италии 23 игрока из родной Серии А…
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:10
С горем пополам короче! В 1/4 им надо что-то придумать!А что может придумать этот тренер?
амурец
амурец
сегодня в 00:02
Англичане хоть и прошли дальше, но есть над чем подумать, а Джуд молодец, скажем так спас Англию
Nazi
Nazi
вчера в 22:54
Думается мне этих жертв пиара и маркетинга за 1.5 миллиарда вынесут швейцарские албанцы...
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:52
Позорники англосаксы
ABir
ABir
вчера в 22:30
До 95 минуты счастье широко улыбалось словакам, а в воздухе пахло сенсацией. Но гений Джуда развеял эти запахи, Кейн напрочь уничтожил надежду словаков. Благодаря двум игрокам, играющим за лучшие клубы Европы англичане продолжают борьбу в 1/4
azkan
azkan
вчера в 22:23
Скамейка англичан и сам Гарет уже упаковывали чемоданы, подгоняли автобус до аэропорта)) Но Беллингем спас этого Саутгейта. Сколько раз уже критиковали его. А ему хоть бы хны. Вот и сегодня, он на пресс конференции скажет результат на табло! Мы еще в игре. Вот такая сб Англии на сегодня. И главное завтра будут играть так же серо и без креатива в атаке.
Ладно была бы защита не пробиваемой. А нет. И защита дырявая. Только на случай полагаются.
Но из этих двух сборных я бы все равно выбрал бы Англию для дальнейшего прохода. И поздравляю их с победой!
Зюпин
Зюпин ответ матос (раскрыть)
вчера в 22:21
Игроки классные. Тренер - 0.
Понимать надо.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:21
Со скрипом но прошла Англия. А так очень слабая игра.
матос
матос
вчера в 22:05
Беспонтовая сб Англии , из турнира в турнир понтов 0 от этих мнимых * звезд * АПЛ , игры нет. Швейцария без звезд выглядит хорошей и главное организованной сборной , надеюсь альпийцы отправят домой этих бритов с их бестолковой игрой и тренером.
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:03
Почему только, а точнее, в первую очередь, им?
Чем больше "звезданутых" выходит на поле, тем больше посещаемость.
А там можно и даже НУЖНО цены на билеты ВЗВИНТИТЬ.
Опять же доходы от рекламы с участием "звезданутых" и прочее...
В общем, весь капитализм там, что называется, "в доле"...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 22:02
чем то напоминает финал лиги чемпионов
Реал - Атлетико...это если не ошибаюсь, май 2014 год.
Атлетико так же не удержал свои 1-0 до конца.
а в дополнительном сливочные их просто смяли...
Рамос ту ночь превратился в оборотня.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:02, ред.
Тут нет единой корреляции. Да, в АПЛ собран чуть ли не весь Свет легионеров, однако в той же Италии и Германии, где з/п с гулькин нос по сравнению с Англией, их количество на минимуме.
eleven LC
eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:01
Да ничем,четно говоря скучный чемпионат Европы
С 16-ю сборными было намного интереснее и напряжённей
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:00
Бабло кому, легионерам?
tbqwfhhzk4v3
tbqwfhhzk4v3
вчера в 22:00
Такого позорного судейства футбольный мир не видел с ЧМ ,когда играла Аргентина ,продолжение следует,а Англии-ПОЗОР таким способом добывать выйгрыш!!!
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:58
Беллингем в Реале научился забивать красивые голы на последних минутах
Знатог
Знатог
вчера в 21:57
Словаки хоть и не узкие, но им павизлоо. 2 незасчитаных гола Бельгии 1 незасчитаный гол Англии. Но хватит уж.
Тристан
Тристан
вчера в 21:56
Как убрали Фодена, хоть игра пошла на его фланге. Как он умудрился стать лучшим в АПЛ, ведь никакущий в ЧЕ. По хорошему, и Кейна тоже убрать бы, есть ведь супер нападающий Уоткинс.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:54
Нисколько не пожалею, если англичане вылетят, как пробка из бутылки с шампанским, с ЧЕ после следующего матча. Причём с треском. Вялая, аморфная команда с таким же тренером. Чёртовы (простите) словаки, не могли дотерпеть тридцати секунд и отправить англичан к себе на остров в резервацию.
Incredulous
Incredulous ответ Leki_chelsea (раскрыть)
вчера в 21:54
В простонародье это называется - отскочил.
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:53
Забыл, что БАБЛО НЕМЕРЯНОЕ приносит?
Во всём остальном согласен полностью
cska1948
cska1948
вчера в 21:52, ред.
УЕФА обновила рейтинги европейских лиг и сейчас это выглядит вот так:
Англия
Италия
Германия
Испания
Бельгия
Нидерланды
Франция
Португалия
Турция
Швейцария
--------------------
Англия еле обыгрывает команду не входящую в десятку. Италия проигрывает команде замыкающей десятку. Ну и кто мне скажет: какую пользу сборным, а значит и всему футболу стран, приносит изобилие легионеров в чемпионатах?
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:52, ред.
Вот какое-то двоякое чувство после этого матча. С одной стороны приятно видеть как Беллингем забивает красивейший гол, а с другой обидно, что словакам не хватило какой-то минуты чтобы наконец отправить домой англичан во главе с трусливым Саутгейтом и его убогим недофутболом.
Leki_chelsea
Leki_chelsea
вчера в 21:52
Тренер у англии очень сильно провел этот матч . Кто бы че не говорил , тактика решила .
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:52
Да простят меня болельщики сборной Англии - если таковые есть, конечно, но ТАКИЕ команды с ТАКОЙ, с позволения сказать, "игрой" ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНЫ быть в 1/8 финала!
Какое же убожество, а не футбол. (((
Словаки психологически просели забив мяч, словно не верили до конца основного времени, что смогут выбить "родоначальников футбола".
НЕ поздравляю сборную Англии с выходом в 1/4 и НЕ сочувствую сборной Словакии, потому что - ТРУСЫ!
Гость
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