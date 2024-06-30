Сборная Англии одолела Словакию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

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вчера, 21:37

Сборная Англии одержала победу над Словакией в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года (2:1).

Нападающий Иван Шранц открыл счёт на 25-й минуте. Англичане отыгрались на 90+5-й — гол забил полузащитник Джуд Беллингем. Победный мяч «трёх львов» провёл форвард Харри Кейн на первой минуте дополнительного времени.

Англия в 1/4-й встретится с командой Швейцарии.