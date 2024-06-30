Канада сыграла вничью с Чили и вышла в плей-офф Кубка Америки

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вчера, 06:54

Сборная Канады сыграла вничью 0:0 с командой Чили в матче третьего тура Кубка Америки.

Эта ничья позволила канадцам выйти в плей-офф турнира со 2-го места в группе А. У команды 4 очка после 3 игр. Чилийцам для выхода в 1/4 финала нужно было побеждать. В итоге они заняли лишь 3-е место с 2 баллами.

Также из этой группы в плей-офф вышла Аргентина, выигравшая все три своих поединка.