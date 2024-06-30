Канада сыграла вничью с Чили и вышла в плей-офф Кубка Америки

Сборная Канады сыграла вничью 0:0 с командой Чили в матче третьего тура Кубка Америки.
Эта ничья позволила канадцам выйти в плей-офф турнира со 2-го места в группе А. У команды 4 очка после 3 игр. Чилийцам для выхода в 1/4 финала нужно было побеждать. В итоге они заняли лишь 3-е место с 2 баллами.
Также из этой группы в плей-офф вышла Аргентина, выигравшая все три своих поединка.
если защитник уверен - он быстро и адекватно гасит все атаки нападающи.
что он и сделал с чилийцами.
понятно, почему мадридский Реал хочет Альфонсо. Дэвис в порядке.
вратарь Канады из клуба МЛС тоже хорош.
заметен и полезен был Эуштакиу из Порту.
интересное молодое поколение у Канады. футбол есть и развивается благодаря проекту МЛС....в 1\4 Канада скорей всего встретится с Венесуэлой...
если защитник уверен - он быстро и адекватно гасит все атаки нападающи.
что он и сделал с чилийцами.
понятно, почему мадридский Реал хочет Альфонсо. Дэвис в порядке.
вратарь Канады из клуба МЛС тоже хорош.
заметен и полезен был Эуштакиу из Порту.
интересное молодое поколение у Канады. футбол есть и развивается благодаря проекту МЛС....в 1\4 Канада скорей всего встретится с Венесуэлой...