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Канада сыграла вничью с Чили и вышла в плей-офф Кубка Америки

вчера, 06:54
КанадаЛоготип футбольный клуб Канада0 : 0Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Сборная Канады сыграла вничью 0:0 с командой Чили в матче третьего тура Кубка Америки.

Эта ничья позволила канадцам выйти в плей-офф турнира со 2-го места в группе А. У команды 4 очка после 3 игр. Чилийцам для выхода в 1/4 финала нужно было побеждать. В итоге они заняли лишь 3-е место с 2 баллами.

Также из этой группы в плей-офф вышла Аргентина, выигравшая все три своих поединка.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:31
у канадцев понрав. защитник Джонстон из шотландского Селтика.
если защитник уверен - он быстро и адекватно гасит все атаки нападающи.
что он и сделал с чилийцами.
понятно, почему мадридский Реал хочет Альфонсо. Дэвис в порядке.
вратарь Канады из клуба МЛС тоже хорош.
заметен и полезен был Эуштакиу из Порту.
интересное молодое поколение у Канады. футбол есть и развивается благодаря проекту МЛС....в 1\4 Канада скорей всего встретится с Венесуэлой...
drug01
drug01
вчера в 10:17
Канада просто удивила результатом!!!
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:01
Чили это позор, Канаду пропустили
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:46
Интуиция не подвела...
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 09:42
Вратаря поменяли после ЧМ - и дело пошло.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:37
В принципе счёт по игре .
adekvat
adekvat
вчера в 09:29
На КА результативность как на ЧЕ Канадцы в трех играх один гол забили, Чили и Перу вообще ни одного.
xrws8yum5zzw
xrws8yum5zzw
вчера в 09:27
Канада способна всех удивить на этом турнире.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Lexand, Нелетучий голландец, MikeSevas больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 19. Поздравляем! Чемпионат Европы 2024
Вещий
Вещий
вчера в 08:42
Беззубо сыграли чилийцы.... должны были выигрывать этот матч.
Grizly88
Grizly88
вчера в 08:00
Канадцы переспективная сборная
kazakoff
kazakoff
вчера в 07:49
Джесси Марш пока оправдывает своё назначение, на ЧМ должны выходить в плей-офф
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 07:47
Канаде ЧМ проводить...всё идёт по задуманному ФИФой сценарию...
Проведут...деньги отобьют...потом канадцы опять в хоккей вернуться...
STVA 1
STVA 1
вчера в 07:45
Похоже смена поколения у Чили затянулось
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:26
Канадцы раньше только в хоккей умели играть. Сейчас набрали в сборную негров, стало получаться и в футболе тоже...
Comentarios
Comentarios
вчера в 07:03, ред.
Канада раньше в футболе была чем то эксклюзивным.
4p52xgq92xue
4p52xgq92xue
вчера в 06:59
Обидно за чилийцев, за Канаду болеть не хочется.
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