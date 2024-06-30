«Ахмат» нанёс крупное поражение «Динамо» в товарищеской игре

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вчера, 18:56

«Динамо» проиграло «Ахмату» в контрольном матче (0:3).

На 41-й минуте счёт открыл нападающий Гамид Агаларов. Полузащитник Лечи Садулаев на 50-й удвоил преимущество грозненской команды. Третий мяч в ворота московского клуба отправил хавбек Бернард Бериша на 65-й.