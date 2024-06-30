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«Ахмат» нанёс крупное поражение «Динамо» в товарищеской игре

вчера, 18:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Динамо» проиграло «Ахмату» в контрольном матче (0:3).

На 41-й минуте счёт открыл нападающий Гамид Агаларов. Полузащитник Лечи Садулаев на 50-й удвоил преимущество грозненской команды. Третий мяч в ворота московского клуба отправил хавбек Бернард Бериша на 65-й.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 19:38
Динамо в режиме строительства новой команды. Экспериментируют составом.
баск
баск ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:36
Конечно будут, ДинамоТВ точно покажет.
Заходи на офи-сайт ФК Динамо или на канал в телеге, там будут все ссылы.
Первый матч 3 июля 19-30, Динамо-Партизан.
TheBoLt
TheBoLt ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:24
Насчет такого кубка не знал. А есть инфа, будут ли трансляции матчей хотя бы на ютубе или аналогах? Я бы посмотрел даже
баск
баск
вчера в 19:22
Счёт не должен удивлять..)
Ахмат играл основой, команда в хорошем, бодром состоянии.
Сыграна, отбегала с удовольствием, несмотря на жару.

Динамовцы же сейчас под тяжёлыми нагрузками, двигаются с трудом.
Стартовый состав у нас был глубоко мозаичный, собранный из основы (Скопинцев, Лаксальт, Битело), лавки (Кутицкий, Грулёв, Гладышев) и Динамо-2 (Лепский, Зайдензаль, Окишор, Боков).

После перерыва он ещё более разбавился парнями из Динамо-2, вышли Исаев, Балахонов, Бессмертный, Назаренко, Чупаёв, Кудравец.
Так что двушка была у нас сегодня базовой.

Целая толпа основы Динамо прохлаждается в своих сборных.
Тюкавина и Нгамалё не было даже в заявке- видать, задолбались личкиными тренировками, весьма драконовскими.

В комменты офи-телеги Динамо сегодня прибежали душевные сербы.)
Предвкушают Братский Кубок, стартующий 3 числа. Этот турнир уже окрестили Братским Фестивалем.
Участвуют ЦСКА, Динамо, белградские Партизан и ОФК..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:21
Хороший счет,что то Динамо расслабилось.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:17
А в официальном матче проиграют
Гость
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