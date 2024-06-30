«Ахмат» нанёс крупное поражение «Динамо» в товарищеской игре

«Динамо» проиграло «Ахмату» в контрольном матче (0:3).
На 41-й минуте счёт открыл нападающий Гамид Агаларов. Полузащитник Лечи Садулаев на 50-й удвоил преимущество грозненской команды. Третий мяч в ворота московского клуба отправил хавбек Бернард Бериша на 65-й.
Ахмат играл основой, команда в хорошем, бодром состоянии.
Сыграна, отбегала с удовольствием, несмотря на жару.
Динамовцы же сейчас под тяжёлыми нагрузками, двигаются с трудом.
Стартовый состав у нас был глубоко мозаичный, собранный из основы (Скопинцев, Лаксальт, Битело), лавки (Кутицкий, Грулёв, Гладышев) и Динамо-2 (Лепский, Зайдензаль, Окишор, Боков).
После перерыва он ещё более разбавился парнями из Динамо-2, вышли Исаев, Балахонов, Бессмертный, Назаренко, Чупаёв, Кудравец.
Так что двушка была у нас сегодня базовой.
Целая толпа основы Динамо прохлаждается в своих сборных.
Тюкавина и Нгамалё не было даже в заявке- видать, задолбались личкиными тренировками, весьма драконовскими.
В комменты офи-телеги Динамо сегодня прибежали душевные сербы.)
Предвкушают Братский Кубок, стартующий 3 числа. Этот турнир уже окрестили Братским Фестивалем.
Участвуют ЦСКА, Динамо, белградские Партизан и ОФК..
Ахмат играл основой, команда в хорошем, бодром состоянии.
Сыграна, отбегала с удовольствием, несмотря на жару.
Динамовцы же сейчас под тяжёлыми нагрузками, двигаются с трудом.
Стартовый состав у нас был глубоко мозаичный, собранный из основы (Скопинцев, Лаксальт, Битело), лавки (Кутицкий, Грулёв, Гладышев) и Динамо-2 (Лепский, Зайдензаль, Окишор, Боков).
После перерыва он ещё более разбавился парнями из Динамо-2, вышли Исаев, Балахонов, Бессмертный, Назаренко, Чупаёв, Кудравец.
Так что двушка была у нас сегодня базовой.
Целая толпа основы Динамо прохлаждается в своих сборных.
Тюкавина и Нгамалё не было даже в заявке- видать, задолбались личкиными тренировками, весьма драконовскими.
В комменты офи-телеги Динамо сегодня прибежали душевные сербы.)
Предвкушают Братский Кубок, стартующий 3 числа. Этот турнир уже окрестили Братским Фестивалем.
Участвуют ЦСКА, Динамо, белградские Партизан и ОФК..