Месси тренировался в общей группе перед матчем 1/4 Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провёл тренировку перед матчем с Эквадором в общей группе.
Футболист пропустил игру 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2024 с Перу из-за повреждения.
У форварда возникла мышечная проблема в первом тайме встречи 2-го тура с Чили, но он смог доиграть поединок.
Боялся за своё драгоценное здоровье решил закосить игру. А теперь набравшись сил и смелости решил себя включить в заявку.
Боялся за своё драгоценное здоровье решил закосить игру. А теперь набравшись сил и смелости решил себя включить в заявку.