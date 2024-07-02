Месси тренировался в общей группе перед матчем 1/4 Кубка Америки

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сегодня, 12:23

Нападающий сборной Аргентины провёл тренировку перед матчем с Эквадором в общей группе.

Футболист пропустил игру 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2024 с Перу из-за повреждения.

У форварда возникла мышечная проблема в первом тайме встречи 2-го тура с Чили, но он смог доиграть поединок.