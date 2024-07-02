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Месси тренировался в общей группе перед матчем 1/4 Кубка Америки

сегодня, 12:23
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадор05.07.2024 в 04:00 Не начался

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провёл тренировку перед матчем с Эквадором в общей группе.

Футболист пропустил игру 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2024 с Перу из-за повреждения.

У форварда возникла мышечная проблема в первом тайме встречи 2-го тура с Чили, но он смог доиграть поединок.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 15:40
Само присутствие Месси в команде меняет настроение игроков в лучшую сторону. Очень сплоченный коллектив.
НE Эго Ист
НE Эго Ист ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 15:34
Не обобщай.. Месси не даёт глупых интервью и не пытается забить любой ценой.. Небо и земля про бесполезность..
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:25
Будем ждать на поляне с Эквадором
Incredulous
Incredulous ответ НE Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 15:24
А толку-то? Что один, что второй уже практически бесполезны для своих сборных. Португалец вроде и бегает, и в атаке постоянно, но больше суеты наводит, чем пользы для команды, ещё и истерит как и пятнадцатилетний подросток при каждом промахе или падении. Ну, а аргентинец или пешком прогуливается, пока его одноклубники бегают, или вообще на месте стоит, "анализируя" ситуацию вокруг.
azul74
azul74
сегодня в 15:20
Гном симулянт уже выздоровел)
Боялся за своё драгоценное здоровье решил закосить игру. А теперь набравшись сил и смелости решил себя включить в заявку.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 13:35
Тренируется, а не болтает про своё чсв.. А Авейру "готовится" к Франции у микрофона.. Так и на ЧМ было.. Морган - свидетель.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
8gmtk9qce8hv
8gmtk9qce8hv
сегодня в 13:34
Тут уж надо выпускать, а то титул можно не взять.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:21
Рон забил (хоть и с пенальти)... пора бы и Мессенышу забивать...
амурец
амурец
сегодня в 13:17
Ну наверное судьи липовые пенальти обещали
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:13
Общая тренировка - знак серьёзной подготовки к матчу.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:27
Может и нарисуют ему пеньку за возвращение
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:26
На Стадии плей-офф ему уже надо играть
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