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Мбаппе тренировался со сборной Франции в новой маске

23 июня 2024, 22:53

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе провёл тренировку в составе национальной команды в новой маске чёрного цвета.

Игрок получил перелом носа в первом матче Евро-2024 с Австрией. Перед игрой с Нидерландами форвард провёл занятие в маске в цветах французского флага, но её нельзя использовать во время матчей, так как по правилам маска должна быть одного цвета.

Во время тренировки Мбаппе после забитого гола снял маску и выбросил её подальше. После этого, как сообщает источник, он взял её, но не стал надевать на лицо.

Из-за небольшого дискомфорта в лодыжке занятие пропустил полузащитник Эдуардо Камавинга.

Мбаппе тренировался со сборной Франции в новой маске

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Все комментарии
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вчера в 08:55
Камерунским Эму ,хоть какую маску е надевай всё равно-АФРИКА,МАВР!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 05:28
Менять маски - это в конце концов очень гигиенично...)
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вчера в 05:10
Сейчас многие начнут носить такие маски, а-ля Мбаппе.
vvf4m3uvufp7
vvf4m3uvufp7
вчера в 04:38
Черепашка в маске это оригинально
Futurista
Futurista
23 июня в 23:17
Ironigor
Ironigor
23 июня в 22:59, ред.
С масками у него проблем не будет ☝️😜
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