Мбаппе тренировался со сборной Франции в новой маске

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23 июня 2024, 22:53

Нападающий сборной Франции провёл тренировку в составе национальной команды в новой маске чёрного цвета.

Игрок получил перелом носа в первом матче Евро-2024 с Австрией. Перед игрой с Нидерландами форвард провёл занятие в маске в цветах французского флага, но её нельзя использовать во время матчей, так как по правилам маска должна быть одного цвета.

Во время тренировки Мбаппе после забитого гола снял маску и выбросил её подальше. После этого, как сообщает источник, он взял её, но не стал надевать на лицо.

Из-за небольшого дискомфорта в лодыжке занятие пропустил полузащитник .