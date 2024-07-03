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Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки

сегодня, 08:22

3 июля завершился групповой этап Кубка Америки 2024 года.

Определились все пары 1/4 финала плей-офф турнира.

Аргентина — Эквадор 5 июля, 4:00 мск

Венесуэла — Канада 6 июля, 4:00 мск

Уругвай — Бразилия 7 июля, 4:00 мск

Колумбия — Панама 7 июля, 1:00 мск

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 15:27
Копа посильнее будет, если смотреть на состав участников
soccer player 1
soccer player 1
сегодня в 14:51
Желаю бразильцам взять копу, а Виниссиусу золотой мяч!!!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:59
Похоже намечается классический финал кубка Америки Бразилия - Аргентина.

Очень удивлен вылету США. Думал на домашнем турнире их протащат в финал. Победить в кубке может и не получилось бы, но до финала должны были проходить.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:38
Буду болеть за Венесуэлу... Канадцам нужно домой...
Elliada_
Elliada_ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 11:14
Да на каждом Евро пассажиров в 1/4 много. На прошлом это были Украина и Чехия. В 2016 - Уэльс, Исландия, Польша. В 2012 - Греция и Чехия.
eleven LC
eleven LC ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 11:11
Согласен
STVA 1
STVA 1 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 11:10
Я рад за них! В принципе это беспонтовый разговор! Так как у нас разные мнения! Успехов!
eleven LC
eleven LC ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 11:08
Так мы и на Евро их в четвертьфинале не увидим
STVA 1
STVA 1 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 11:07
Не думаю что в 1/4 Америки мы бы увидели Румынию и так далее
eleven LC
eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 11:06
Ну зачем натягивать сову на глобус
Очевидно же что на кубке Америки топ сборных очень мало,Аргентина,Колумбия,Уругвай и Бразилия-всё!
Турция говоришь и Грузия?
Думаю Венесуэла, Панама,и Канада на Евро до 1/4 не дошли бы!
А вот Турция на Копа пошуметь бы вполне смогла
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:52
но самое большое разочарование. это команда США.
имея в составе таких звезд, как известных, из дортмундской Боруссии Рейна,
Веа и Макенни из Ювентуса, Пулишич и Мусах Юнуса из Милана,
Тиллман и Пепи из ПСВ, Балоган из Монако, еще куча игроков из Фулхэма, Лидса, Сельты и Бетиса, сыграли ниже своего уровня.
перуанский судья конечно, по личной неприязни сделал все чтобы янки не вышли в плей офф, но на поле сами должны были все решать.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:47
Панама упала и отжалась раза три, по минимуму!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:36
аргентинцы не виноваты, что в плей офф не вышли Чили,Мексика, Коста-Рика и США...Чили уже давно не блещет обилием громких имен в команде, при том организованно слаба игра...думаю, что команда под руководством аргентинца Гареки вновь пролетит мимо мундиаля, а на Копе в них полный провал.
давно уже мы не видели перфоманса от мексиканцев.
сборная Мексика перебегает из крайности в крайность - победа, затем разгромное поражение получают и так далее, многого, в общем, не жду на ЧМ 2026...на Копе тоже громкий провал.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 10:05
Бразилы, я за вас всегда!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 09:59
Судя по сетке у Аргентины очень большие шансы, но сенсация тоже возможна
khcj6qjrspnn
khcj6qjrspnn
сегодня в 09:35
Болею за Венесуэлу и Панаму.
Elliada_
Elliada_ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 09:23
А теперь посмотри сколько стран в Европе и сколько в ЮА. Очевидно, что в турнире, где участвует всего 10 стран, в 1/4 будут средние команды. Намного позорней, что в Европе, где много топов, середняки доходят до высоких стадий. Вот турки дошли до 1/4, но на ЧМ уже 20 лет пробиться не могут, а на прошлом Евро проиграли все матчи. Или Грузия, которая с первой попытки попала в плей-офф.
enloid
enloid ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 09:22
какие уровня Люксембурга? Нормальные сборные, если не сравнивать с топ-европейскими
enloid
enloid ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:19
Потому что это Кубок Америки, не?
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 09:17
Колумбия хороша.. 👍
eleven LC
eleven LC ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 09:14
Венесуела,Канада,Панама и Эквадор врадли вышли бы в четвертьфинал Евро
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:13
У Аргентины неплохой шанс взять кубок....
Nazi
Nazi
сегодня в 09:12
Боже, команды уровня Люксембурга...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:09
Уругвай-бразилия пара огонь и уже в четвертьфинале
lotsman
lotsman
сегодня в 09:08
В полуфинале сыграют Аргентина - Уругвай, Венесуэла - Колумбия.
В финале сыграют Аргентина - Венесуэла, Уругвай - Колумбия.
Финал Аргентина - Колумбия.
Кубок выиграет Аргентина.
STVA 1
STVA 1 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 09:07
А зачем спорить у каждого своё мнение по мне так Америка не слабее Европы
eleven LC
eleven LC
сегодня в 09:04
Аргентина легко выйдет в финал,Эквадор ,Канада и Венесуэла это не соперники для них!
Ещё ктото будет спорить какой турнир сильнее,Евро или Копа?
Посмотрите на участников четвертьфиналов этих турниров и споры прекратятся!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:48
Почему нет матча Нидерланды-Турция???!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 08:47
жаль нет Германии для Аргентины
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:41
Бразильцы не смогли выиграть группу и получили себе топ соперника. Могут вылететь уже в четвертьфинале.
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