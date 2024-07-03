Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки

3 июля завершился групповой этап Кубка Америки 2024 года.
Определились все пары 1/4 финала плей-офф турнира.
Аргентина — Эквадор 5 июля, 4:00 мск
Венесуэла — Канада 6 июля, 4:00 мск
Уругвай — Бразилия 7 июля, 4:00 мск
Колумбия — Панама 7 июля, 1:00 мск
давно уже мы не видели перфоманса от мексиканцев.
сборная Мексика перебегает из крайности в крайность - победа, затем разгромное поражение получают и так далее, многого, в общем, не жду на ЧМ 2026...на Копе тоже громкий провал.
давно уже мы не видели перфоманса от мексиканцев.
сборная Мексика перебегает из крайности в крайность - победа, затем разгромное поражение получают и так далее, многого, в общем, не жду на ЧМ 2026...на Копе тоже громкий провал.