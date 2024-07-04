Французский футболист на электросамокате сбил женщину насмерть

18-летний французский футболист «Ренна» на электросамокате сбил 51-летнюю женщину.
Пострадавшая скончалась через несколько дней после инцидента.
Сейчас игрок находится под стражей.
18-летний французский футболист «Ренна» на электросамокате сбил 51-летнюю женщину.
Пострадавшая скончалась через несколько дней после инцидента.
Сейчас игрок находится под стражей.
Неадекватов больше чем с мозгами.
Это проблема, носятся как угорелые...
Неадекватов больше чем с мозгами.
Это проблема, носятся как угорелые...