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Французский футболист на электросамокате сбил женщину насмерть

вчера, 22:11

18-летний французский футболист «Ренна» на электросамокате сбил 51-летнюю женщину.

Пострадавшая скончалась через несколько дней после инцидента.

Сейчас игрок находится под стражей.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:00
С "самокатами"надо что то делать!
Неадекватов больше чем с мозгами.
Это проблема, носятся как угорелые...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:46
Надо запретить электросамокаты
Гость
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