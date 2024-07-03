В УЕФА отреагировали на инцидент с избиением болельщика на матче Евро

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на инцидент с избиением болельщика во время матча Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.
Ранее сообщалось, что полиция Франкфурта-на-Майне начала расследование произошедшего.
УЕФА осведомлён об инциденте, который произошёл между стюардами и болельщиком во время матча Португалия — Словения, и осуждает любое насильственное поведение. Инцидент, показанный на видео, в настоящее время является предметом полицейского расследования. УЕФА не в состоянии давать дальнейшие комментарии до завершения расследования.