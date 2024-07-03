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В УЕФА отреагировали на инцидент с избиением болельщика на матче Евро

вчера, 15:33
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб СловенияСловенияЗакончился после серии пенальти

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на инцидент с избиением болельщика во время матча Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

Ранее сообщалось, что полиция Франкфурта-на-Майне начала расследование произошедшего.

УЕФА осведомлён об инциденте, который произошёл между стюардами и болельщиком во время матча Португалия — Словения, и осуждает любое насильственное поведение. Инцидент, показанный на видео, в настоящее время является предметом полицейского расследования. УЕФА не в состоянии давать дальнейшие комментарии до завершения расследования.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:49
Хотелось бы прочитать статью со всеми фактами и тогда уже комментировать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:34
Дырявый опять на видео плачет?
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:28
Скорее всего болельщик сам всё спровоцировал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:51
Понятно, что там произошло-то? Стюарды с болельщиками поцапались, что ли?...
h95dcgc22x37
h95dcgc22x37
вчера в 15:41
Будут приняты соответсвенно меры!!
Гость
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