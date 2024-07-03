В УЕФА отреагировали на инцидент с избиением болельщика на матче Евро

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вчера, 15:33

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) отреагировали на инцидент с избиением болельщика во время матча Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

Ранее сообщалось, что полиция Франкфурта-на-Майне начала расследование произошедшего.