Провокации футболистов и слабая система безопасности. Тёмная сторона Евро-2024

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вчера, 19:05

Беллингем и Демирал на пороге дисквалификаций.

Игроки не боятся наказаний от УЕФА

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку поучаствовал в ксенофобских выступлениях албанских фанатов против сербов. Легко догадаться, что кричали болельщики команд Албании и Хорватии. Также очевидно, что поклонники сборной Сербии им активно отвечали похожей монетой. В результате балканского обмена любезностями нападающий казанского клуба получил 2 матча дисквалификации от УЕФА .

Случай сам по себе огорчает. Многие футболисты и тренеры знают, что Чеферин уходит в отставку после завершения срока полномочий в 2027-м. Значит, следующий чемпионат Европы на британских островах пройдет под присмотром нового президента УЕФА . Действующего босса не уважают. В результате Даку получил дисквалификацию, но его пример ничему не научил других футболистов.

Против Белллингема – спасителя сборной Англии в сложнейшем матче против Словакии, начали расследование. После гола в падении через себя на последних секундах дополнительного времени матча молодой полузащитник «Реала» отпраздновал взятие ворот вместе с Кейном. Харри повторил знаменитый жест Беллингема – поднял вверх две руки. После этого футболисты шли к центру поля.

На видеозаписи видно, как Беллингем что-то выкрикивает в сторону боковой линии поля. Также берет свою руку, направляет к паху и характерным жестом изображает, что держит ладонью чью-то голову. Такое поведение точно выходит за рамки этичного общения с соперниками. Адвокаты сразу порекомендовали Джуду выдвинуть версию защиты, чтобы не дисквалифицировали в плей-офф:

Это была шутка для друзей, которые находились на игре. Ничего другого, кроме уважения к игре словацкой команды.

Беллингем будет рассказывать эти сказки людям из УЕФА . Все понимают, что Джуд не делал пошлые жесты в адрес друзей, поскольку они сидели рядом с его мамой. Также дисквалифицировать могут Деклана Райса. Полузащитник сборной Англии назвал тренера сборной Словакии «лысой ******». С воспитанием у футболистов Саутгейта всё плохо, как и с дисциплиной – не боялись гнева тренера.

А наставник Турции Монтелла рискует лишиться против Нидерландов автора дубля в ворота австрийцев. Центральный защитник Демирал показал жест, за демонстрирование которого в Австрии большой штраф в 4 000 евро. Турецкий игрок сложил пальцы в форме головы волка. Жест организации «Бозкурт», или «Серые волки». Турецкие националисты с темной кровавой историей.

Представители данной правой организации изначально враждовали с коммунистами. Их обвиняли в покушении на польского Папу Римского – Иона Павла II. Затем «Бозкурт» начал охоту на курдов, греков и армян. Их признали терористами в Казахстане. При этом движение близко к партии президента Турции Реджепа Эрдогана. Сейчас на самом высоком уровне будут просить не банить Демирала.

Немецкие полицейские бездействуют

Полиция Германии эффективна, если надо обуть туриста на один из тысячи штрафов. Культура доносов развита у немцев, когда это касается мелочей. Но если дело серьёзное, вроде драки с риском нанести тяжкие телесные повреждения, то куда-то деваются и свидетели происшествий, и непосредственно полицейские. Под ударом оказались сотни фанатов, которых побили во время Евро-2024.

Обеспечение порядка на низком уровне. Так было в Италии, когда фанаты «Айнтрахта» разгромили центр Неаполя. Давно отличаются буйностью в еврокубках. И даже запрет на посещение гостевых стадионов их не останавливает. В Германии бузили сербы, англичане и албанцы. В Дортмунде не догадались разделить фанатов из Турции и Грузии в матче первого круга, они тоже устроили драку.

Немцы хвастались количеством полицейских, которые охраняют безопасность гостей Евро – более 20 000. Но при этом допустили серию потасовок. А на матч-открытие сумел проникнуть блогер. Он нанёс логотипы Евро-2024 на автомобиль. С поддельными пропусками прошёл всю охрану. На самом стадионе блогер переоделся в костюм талисмана турнира – плюшевого медведя Альберта.

Посторонний человек ходил между полицейскими, журналистами и персоналом стадиона, пока его не заметили. А если бы это был террорист? С такой охраной стадионов и улиц непросто рассчитывать на безопасность. Немецкая полиция разбалована законопослушными гражданами. Немецкие полицейские не привыкли к провокациям и массовым дракам, провалили летнюю работу.

Стюарды избили фаната на стадионе

Футболисты стали частью глупейших провокаций. Невозможно не знать, что будут последствия. Даку кричал об убийствах людей. Беллингем имитировал жестами сексуальный акт. Демирал омрачил свой исторический дубль отсылкой к организации, которая убивала людей. Более того, хвастаются причастностью к такого рода преступлениям не только в пределах Турции, но и в Европе.

Что у футболистов в головах? Так бывает, когда нет жесткого босса, который на берегу – до начала турнира, установил правила. Будь Чеферин сильнее политически, то Евро-2024 не омрачали бы подобные эпизоды. Но все знают, что президент УЕФА слабая фигура. Словенец начал договариваться с организаторами Суперлиги, а не выгнал их из европейских кубков на несколько лет.

Закрывает глаза на финансовые махинации. Даже когда Чеферина предал ближайший друг – Андреа Аньелли, босс «Ювентуса», не было ответных ходов в рамках строгого закона. Президент УЕФА просто перебрался под крыло других миллиардеров, катарцев из Парижа. Нет контроля – нет порядка. Меры безопасности на Евро усилили, лишь только когда Роналду был атакован фанатом.

Постоянные забеги к игрокам опасны. Сегодня это болельщик, которому нужно селфи, а завтра кто-то опасный для футболиста. Охрана работает плохо, что видно по новейшему скандалу – стюарды на игре Португалии и Словении побили фаната. Чем они вообще думали? Это криминал, причём преступление гении совершили под камерами безопасности на стадионе.

На нравится, что случаи хулиганства и преступлений объединяет один знаменатель. Не боятся последствий. Футболисты мечтают легко отделаться, хотя включили шовинизм, сексизм и радикализм. Многие переступили черту. С фанатами аналогичная история. Не боятся реакции немецкой полиции. Жаль, что нет порядка, ведь для большинства Евро – праздник, воспоминания на всю жизнь.