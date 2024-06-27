В Сети завирусилось фото 12-летнего Кварацхелии с Роналду в 2013 году

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вчера, 09:56

В интернете активно распространилась фотография 12-летнего с .

Снимок был сделан в 2013 году во время открытия футбольной академии в Тбилиси. Вчера нападающие встретились в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии. Хвича забил уже на второй минуте, а его команда победила 2:0 и впервые в истории пробилась в плей-офф крупного турнира.