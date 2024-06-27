В Сети завирусилось фото 12-летнего Кварацхелии с Роналду в 2013 году

В интернете активно распространилась фотография 12-летнего Хвичи Кварацхелии с Криштиану Роналду.
Снимок был сделан в 2013 году во время открытия футбольной академии в Тбилиси. Вчера нападающие встретились в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии. Хвича забил уже на второй минуте, а его команда победила 2:0 и впервые в истории пробилась в плей-офф крупного турнира.
У Роналду кумиром был Луиш Фигу...в 1/8 ЛЧ 2009 молодой Роналду в составе МЮ забил гол Интеру за который играл Фигу...МЮ выиграл тогда у Интера 2:0...
Луиш Фигу в 2009 тоже был на излете карьеры в 37 лет...
У Роналду кумиром был Луиш Фигу...в 1/8 ЛЧ 2009 молодой Роналду в составе МЮ забил гол Интеру за который играл Фигу...МЮ выиграл тогда у Интера 2:0...
Луиш Фигу в 2009 тоже был на излете карьеры в 37 лет...
Без бороды и не узнать.
Без бороды и не узнать.