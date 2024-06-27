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В Сети завирусилось фото 12-летнего Кварацхелии с Роналду в 2013 году

вчера, 09:56
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия2 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

В интернете активно распространилась фотография 12-летнего Хвичи Кварацхелии с Криштиану Роналду.

Снимок был сделан в 2013 году во время открытия футбольной академии в Тбилиси. Вчера нападающие встретились в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии. Хвича забил уже на второй минуте, а его команда победила 2:0 и впервые в истории пробилась в плей-офф крупного турнира.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:58
Всё когда то проходит....)
Futurista
Futurista
вчера в 10:49, ред.
История постоянно повторяется)...
У Роналду кумиром был Луиш Фигу...в 1/8 ЛЧ 2009 молодой Роналду в составе МЮ забил гол Интеру за который играл Фигу...МЮ выиграл тогда у Интера 2:0...
Луиш Фигу в 2009 тоже был на излете карьеры в 37 лет...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:41
Эх Хвича , "уделал" кумира, а мог бы автограф попросить и сфотографироваться...)))
LOpp
LOpp ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 10:21
дети в школу собирались мылись, брились, похмелялись..
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:18
Роналду кумир многих нынешних топ футболистов!)
Elliada_
Elliada_ ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 10:11
Побрился ))
LOpp
LOpp
вчера в 10:10
это точно Хвича?
Без бороды и не узнать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:04
Молодой забил, а старый только клянчил штрафные да скандалил с судьями...
shlomo
shlomo
вчера в 10:02
Быстро нашли такое фото.... интересно Криш его видел?
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 10:01
Достойно Хвича проводил старика на пенсию .. 🤭😂
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:00
Вот и сыграл и обыграл кумира однако)))
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