Чемпион мира 2006 года Марко Матерацци посетил музей «Динамо»

Бывший защитник миланского «Интера» и чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Марко Матерацци посетил музей московского «Динамо».
С 3 по 7 июля в Москве проходит Братский кубок. В турнире принимают участие «Динамо», ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК.
но он был капитаном сборной.
подставил команду.
спор будет долгий, и больше бессмысленностей))
п.с.
на месте Зидана я вырвал бы язык итальянцу.
за честь девушки одной постановочной дракой или ударом головой, мы, чеченцы, не заканчиваем дело.
но он был капитаном сборной.
подставил команду.
спор будет долгий, и больше бессмысленностей))
п.с.
на месте Зидана я вырвал бы язык итальянцу.
за честь девушки одной постановочной дракой или ударом головой, мы, чеченцы, не заканчиваем дело.
мог бы после матча по итальянскую мерзкой мордашке как следует.
мог бы после матча по итальянскую мерзкой мордашке как следует.