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Чемпион мира 2006 года Марко Матерацци посетил музей «Динамо»

вчера, 20:50

Бывший защитник миланского «Интера» и чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Марко Матерацци посетил музей московского «Динамо».

С 3 по 7 июля в Москве проходит Братский кубок. В турнире принимают участие «Динамо», ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:25
понятно. что по мужским понятиям Зидан поступил правильно.
но он был капитаном сборной.
подставил команду.
спор будет долгий, и больше бессмысленностей))
п.с.
на месте Зидана я вырвал бы язык итальянцу.
за честь девушки одной постановочной дракой или ударом головой, мы, чеченцы, не заканчиваем дело.
Incredulous
Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:06
Зидан поступил по-мужски, не став терпеть оскорбления своей семьи. И если для вас какой-то матч важнее чести ваших родных, то вы никогда не поймёте поступок Зидана. И если, не дай бог, о ваших близких будет кто-то унизительно шутить и оскорблять их, не забудьте спросить у обидчика в какое время ему будет удобно выслушать ваши возмущения.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:28
Зидан своей несдержанностью подставил всю команду.
мог бы после матча по итальянскую мерзкой мордашке как следует.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:27
Интересно, кто это придумал
zc78p2ttwxwj
zc78p2ttwxwj
вчера в 20:54
Не самый почетный посетитель музея
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:54
Его провокацию против Зидана не забуду никогда...
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