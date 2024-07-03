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Технический спонсор сборной России будет партнёром Братского кубка

сегодня, 09:37

Компания JÖGEL будет официальным техническим партнёром Братского кубка-2024. Она предоставит для матчей мячи.

Официальным мячом турнира станет League Evolution Pro, оснащённый высококлассной камерой, обеспечивающей отскок по стандартам ФИФА.

JÖGEL в 2023 году стал официальным техническим партнёром сборных команд России по футболу.

Международный турнир Братский кубок пройдёт с 3 по 7 июля 2024 года в Москве на стадионах «ВТБ Арена» и «ВЭБ Арена». В нём примут участие «Динамо», ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 13:01
А кто это такие?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:41
Это что за проходимцы
Гость
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