Технический спонсор сборной России будет партнёром Братского кубка

Компания JÖGEL будет официальным техническим партнёром Братского кубка-2024. Она предоставит для матчей мячи.
Официальным мячом турнира станет League Evolution Pro, оснащённый высококлассной камерой, обеспечивающей отскок по стандартам ФИФА.
JÖGEL в 2023 году стал официальным техническим партнёром сборных команд России по футболу.
Международный турнир Братский кубок пройдёт с 3 по 7 июля 2024 года в Москве на стадионах «ВТБ Арена» и «ВЭБ Арена». В нём примут участие «Динамо», ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК.