Технический спонсор сборной России будет партнёром Братского кубка

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сегодня, 09:37

Компания JÖGEL будет официальным техническим партнёром Братского кубка-2024. Она предоставит для матчей мячи.

Официальным мячом турнира станет League Evolution Pro, оснащённый высококлассной камерой, обеспечивающей отскок по стандартам ФИФА .

JÖGEL в 2023 году стал официальным техническим партнёром сборных команд России по футболу.