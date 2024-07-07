Фанаты Турции и Нидерландов устроили потасовку в фан-зоне

Фанаты Турции и Нидерландов подрались в фан-зоне в Берлине во время матча 1/4 финала Евро-2024.
Причиной стал автогол Мерта Мюльдюра на 76-й минуте.
После того как Нидерланды вышли вперёд, болельщики начали бить друг друга и кидаться стаканчиками.
Стюарды разняли дерущихся.
Пустыми...со ста метров...
А ещё прогрессивные Нидерландцы забросали турецких болельщиков губнушками и пудрой...а один самый брутальный....не пожалел и своих бигудей....
Пустыми...со ста метров...
А ещё прогрессивные Нидерландцы забросали турецких болельщиков губнушками и пудрой...а один самый брутальный....не пожалел и своих бигудей....