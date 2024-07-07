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Фанаты Турции и Нидерландов устроили потасовку в фан-зоне

сегодня, 13:43
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Фанаты Турции и Нидерландов подрались в фан-зоне в Берлине во время матча 1/4 финала Евро-2024.

Причиной стал автогол Мерта Мюльдюра на 76-й минуте.

После того как Нидерланды вышли вперёд, болельщики начали бить друг друга и кидаться стаканчиками.

Стюарды разняли дерущихся.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:28
Кидаться стаканчиками...)))
Пустыми...со ста метров...
А ещё прогрессивные Нидерландцы забросали турецких болельщиков губнушками и пудрой...а один самый брутальный....не пожалел и своих бигудей....
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:02
Потасовка это не стенка на стенку.... наверняка пару человек то и приняли участие....
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 13:48
Это просто европейская норма.Ведь не убили никого,но пар стравили...
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