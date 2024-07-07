Фанаты Турции и Нидерландов устроили потасовку в фан-зоне

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сегодня, 13:43

Фанаты Турции и Нидерландов подрались в фан-зоне в Берлине во время матча 1/4 финала Евро-2024.

Причиной стал автогол на 76-й минуте.

После того как Нидерланды вышли вперёд, болельщики начали бить друг друга и кидаться стаканчиками.

Стюарды разняли дерущихся.