Английские фанаты устроили потасовку с немецкими болельщиками

В Дюссельдорфе вспыхнула драка между болельщиками Англии и Германии.
Причиной происшествия стали насмешки английских фанатов над вылетом немецкой сборной с домашнего Евро-2024.
В ходе столкновения фанаты пели такие песни, как «вы когда-нибудь видели, чтобы немцы выиграли войну?».
От английских фанов- везде одни неприятности, мало их изгонали на пять лет в своё время. Достаточно вспомнить, что учинили шотландские болельщики в финале КК-72 в Барселоне. А также, можно вспомнить празднование ангийского клуба в 1977г., где фаны крушили всё на своем пути. У меня хранится еженедельник "Футбол-Хоккей", за 1977г., и статья "Отметили по варварски"!
От английских фанов- везде одни неприятности, мало их изгонали на пять лет в своё время. Достаточно вспомнить, что учинили шотландские болельщики в финале КК-72 в Барселоне. А также, можно вспомнить празднование ангийского клуба в 1977г., где фаны крушили всё на своем пути. У меня хранится еженедельник "Футбол-Хоккей", за 1977г., и статья "Отметили по варварски"!
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Весь мир так же видел, что Тони Кросс ещё в первом тайме наиграл на две ЖК, а по мнению тренера испанцев за фол на Педри, на ВОСЬМОЙ минуте,вообще должен был получить КК. Но ты, как и судья матча этого не видел. Это я к тому, что Тейлор "подсуживал" испанцам. И чтобы закончить спор о пенальти: встань, вытяни руки вдоль тела и наклонись влево. Именно в такой позе был игрок испании когда мяч прилетел ему в руку. А теперь посмотри на свою левую руку, которая находится в естественном положении и ты увидишь, что твоя рука находится точно в таком положении, как и рука испанца. А футбольное Правило гласит, что за мяч попавший в руку находящуюся в естественном положении пенальти не назначается.
А по поводу англичан я с тобой полностью согласен. Они ещё ТЕ провокаторы.
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Весь мир так же видел, что Тони Кросс ещё в первом тайме наиграл на две ЖК, а по мнению тренера испанцев за фол на Педри, на ВОСЬМОЙ минуте,вообще должен был получить КК. Но ты, как и судья матча этого не видел. Это я к тому, что Тейлор "подсуживал" испанцам. И чтобы закончить спор о пенальти: встань, вытяни руки вдоль тела и наклонись влево. Именно в такой позе был игрок испании когда мяч прилетел ему в руку. А теперь посмотри на свою левую руку, которая находится в естественном положении и ты увидишь, что твоя рука находится точно в таком положении, как и рука испанца. А футбольное Правило гласит, что за мяч попавший в руку находящуюся в естественном положении пенальти не назначается.
А по поводу англичан я с тобой полностью согласен. Они ещё ТЕ провокаторы.