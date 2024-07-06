Английские фанаты устроили потасовку с немецкими болельщиками

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сегодня, 11:08

В Дюссельдорфе вспыхнула драка между болельщиками Англии и Германии.

Причиной происшествия стали насмешки английских фанатов над вылетом немецкой сборной с домашнего Евро-2024.

В ходе столкновения фанаты пели такие песни, как «вы когда-нибудь видели, чтобы немцы выиграли войну?».