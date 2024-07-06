Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияЕвро-2024

Английские фанаты устроили потасовку с немецкими болельщиками

сегодня, 11:08

В Дюссельдорфе вспыхнула драка между болельщиками Англии и Германии.

Причиной происшествия стали насмешки английских фанатов над вылетом немецкой сборной с домашнего Евро-2024.

В ходе столкновения фанаты пели такие песни, как «вы когда-нибудь видели, чтобы немцы выиграли войну?».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Французский футболист на электросамокате сбил женщину насмерть
04 июля
Провокации футболистов и слабая система безопасности. Тёмная сторона Евро-2024
03 июляВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии2
В УЕФА отреагировали на инцидент с избиением болельщика на матче Евро
03 июля
Полиция начала расследование видео с избиением болельщика на матче Евро
03 июля
Стюарды избили фаната во время матча Португалия — Словения
03 июля Фото
В Забитцера бросили неизвестный предмет во время матча Австрия — Турция
03 июля
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 12:50, ред.
"...Тем более, как, вчера немцы проиграли и при каком судействе- видел весь мир..."
--------------------
Весь мир так же видел, что Тони Кросс ещё в первом тайме наиграл на две ЖК, а по мнению тренера испанцев за фол на Педри, на ВОСЬМОЙ минуте,вообще должен был получить КК. Но ты, как и судья матча этого не видел. Это я к тому, что Тейлор "подсуживал" испанцам. И чтобы закончить спор о пенальти: встань, вытяни руки вдоль тела и наклонись влево. Именно в такой позе был игрок испании когда мяч прилетел ему в руку. А теперь посмотри на свою левую руку, которая находится в естественном положении и ты увидишь, что твоя рука находится точно в таком положении, как и рука испанца. А футбольное Правило гласит, что за мяч попавший в руку находящуюся в естественном положении пенальти не назначается.
А по поводу англичан я с тобой полностью согласен. Они ещё ТЕ провокаторы.
t2h7zfqgsdqq
t2h7zfqgsdqq
сегодня в 12:48
Английские фанаты с огнём играют
lotsman
lotsman
сегодня в 12:47
Судя по этому ролику, то и драки никакой не было. Попытка англичан спровоцировать немцев, но немцы более сдержанные, не очень то повелись на обезьяньи кривляния английских болельщиков. Всё это больше похоже на 56ьное шутовство англичан.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:25
Возможно они и разные, но хулиганят одинаково.))) После финала КЧ-85, на пять лет запретили английским болельщикам посещать еврокубки, а про хулиганские выходки шотландских я уже писал...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:19
Английские и шотландские фанаты - это категории разные.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:02
Это типа их демократические разборки.... пусть этим занимается полиция.
Capral
Capral
сегодня в 12:01, ред.
Да какая там драка. Пару подростков, как всегда и везде спровоцировали небольшой конфликт, на который, даже полиция не приехала. Но вообще, надо бы зафиксировать этих уродов и в страну их больше не пускать. Тем более, как, вчера немцы проиграли и при каком судействе- видел весь мир...

От английских фанов- везде одни неприятности, мало их изгонали на пять лет в своё время. Достаточно вспомнить, что учинили шотландские болельщики в финале КК-72 в Барселоне. А также, можно вспомнить празднование ангийского клуба в 1977г., где фаны крушили всё на своем пути. У меня хранится еженедельник "Футбол-Хоккей", за 1977г., и статья "Отметили по варварски"!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:55
А где же санкции?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:53
Зачем их везде пускают
drug01
drug01
сегодня в 11:30
Среди них так мира не будет!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 