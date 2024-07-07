Тьяго Алькантара завершил игровую карьеру

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сегодня, 17:58

Экс-хавбек «Ливерпуля» решил завершить карьеру.

33-летний испанец планирует остаться в футболе в другой роли.

С «красными» игрок взял 2 титула, с «Баварией» завоевал 15, а с «Барселоной» 10.