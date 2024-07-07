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Тьяго Алькантара завершил игровую карьеру

сегодня, 17:58

Экс-хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара решил завершить карьеру.

33-летний испанец планирует остаться в футболе в другой роли.

С «красными» игрок взял 2 титула, с «Баварией» завоевал 15, а с «Барселоной» 10.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 20:33
А каким боком дырявый относится к завершению карьеры Алькантары?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 20:17
да помним мы коронную стойку и знаменитый выдох Роналду
перед пенальти или штрафным
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 20:16
Решил как решил. Жалко, когда креативщики заканчивают.. Пусть и не великие.. Но отличные.. Отвратительно, когда балласты занимают чужое место.. Но таков футбол.. В результате всё возвращается.. Вовремя.. И это хорошо и справедливо.. 👍👏🍓👉🚽..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:00
А все гнобят Роналду. Но не все могут дотянуть даже близко до его уровня.
Смотреть не на кого больше на этом Евро. Так хоть Рон дал всем повод для обсуждений.
Человек отдал голевую, забил два послематчевых пенальти, нанес больше всех ударов по воротам. А вы называете это провалом... Ну да, лучше не бить и тоже в г...-но-футбол играть, что мы и видим каждый день .
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 19:52
Согласен .всё было при нем но травмы не дали
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 19:00
Травмы так и не дали ему полностью раскрыться, жаль, что таким образом завершается его карьера
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 18:56
Рано Тьяго Мазиньович закончил играть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:47
жаль.
травмы уничтожили гениального игрока.
как он был хорош в Баварии
его продвижение мяча и контроль матчей - эстетика.
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