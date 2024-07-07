Тьяго Алькантара завершил игровую карьеру

Экс-хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара решил завершить карьеру.
33-летний испанец планирует остаться в футболе в другой роли.
С «красными» игрок взял 2 титула, с «Баварией» завоевал 15, а с «Барселоной» 10.
Экс-хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара решил завершить карьеру.
33-летний испанец планирует остаться в футболе в другой роли.
С «красными» игрок взял 2 титула, с «Баварией» завоевал 15, а с «Барселоной» 10.
перед пенальти или штрафным
перед пенальти или штрафным
Смотреть не на кого больше на этом Евро. Так хоть Рон дал всем повод для обсуждений.
Человек отдал голевую, забил два послематчевых пенальти, нанес больше всех ударов по воротам. А вы называете это провалом... Ну да, лучше не бить и тоже в г...-но-футбол играть, что мы и видим каждый день .
Смотреть не на кого больше на этом Евро. Так хоть Рон дал всем повод для обсуждений.
Человек отдал голевую, забил два послематчевых пенальти, нанес больше всех ударов по воротам. А вы называете это провалом... Ну да, лучше не бить и тоже в г...-но-футбол играть, что мы и видим каждый день .
травмы уничтожили гениального игрока.
как он был хорош в Баварии
его продвижение мяча и контроль матчей - эстетика.
травмы уничтожили гениального игрока.
как он был хорош в Баварии
его продвижение мяча и контроль матчей - эстетика.