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Ян Вертонген завершил карьеру в сборной Бельгии

сегодня, 13:47

Защитник «Андерлехта» Ян Вертонген объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

Футболист сообщил об этом на своей странице в одной из социальных сетей.

Игрок является рекордсменом по числу игр за бельгийскую национальную команду – 157.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:44
Неудачным завершение карьеры в сборной получилось у Вертонгена, он стал автором автогола и виновником вылета своей команды с Евро.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:37
В принципе мог и раньше уйти! Сборная была талантливая , но ...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:15
Это надо было раньше сделать
kazakoff
kazakoff
сегодня в 14:14
Отличная карьера отличного игрока, жаль что трофеем со сборной не выиграл
Может проявит себя на тренерском поприще, почему бы и нет?!
drug01
drug01
сегодня в 14:13
Спасибо за игру!!! Играл очень хорошо!!!
kke3c896bahj
kke3c896bahj
сегодня в 14:10
Мог бы паровозом жирную беспонтовую макаку прихватить, чтобы не была всеобщим посмешищем
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:08
ждем новостей от КДБ и Лукаку.
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