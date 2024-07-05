Ян Вертонген завершил карьеру в сборной Бельгии

Защитник «Андерлехта» Ян Вертонген объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.
Футболист сообщил об этом на своей странице в одной из социальных сетей.
Игрок является рекордсменом по числу игр за бельгийскую национальную команду – 157.
Защитник «Андерлехта» Ян Вертонген объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.
Футболист сообщил об этом на своей странице в одной из социальных сетей.
Игрок является рекордсменом по числу игр за бельгийскую национальную команду – 157.
Может проявит себя на тренерском поприще, почему бы и нет?!
Может проявит себя на тренерском поприще, почему бы и нет?!