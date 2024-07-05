Ян Вертонген завершил карьеру в сборной Бельгии

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сегодня, 13:47

Защитник «Андерлехта» объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

Футболист сообщил об этом на своей странице в одной из социальных сетей.

Игрок является рекордсменом по числу игр за бельгийскую национальную команду – 157.