Шунин не собирается завершать карьеру после ухода из «Динамо»

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вчера, 15:32

Главный тренер «Динамо» сообщил, что вратарь не намерен завершать карьеру после ухода из московской команды.

У Антона закончился контракт, было принято решение не предлагать ему новый. Но он ещё хочет играть, прощаться с футболом ему ещё рано, он не собирается этого делать. Ещё год-два он, думаю, поиграет.

Генеральный директор «бело-голубых» подтвердил, что голкипер может занять административную должность в клубе: