Шунин не собирается завершать карьеру после ухода из «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что вратарь Антон Шунин не намерен завершать карьеру после ухода из московской команды.
У Антона закончился контракт, было принято решение не предлагать ему новый. Но он ещё хочет играть, прощаться с футболом ему ещё рано, он не собирается этого делать. Ещё год-два он, думаю, поиграет.
Генеральный директор «бело-голубых» Павел Пивоваров подтвердил, что голкипер может занять административную должность в клубе:
Мы обсуждаем такую возможность, с его стороны есть желание помочь «Динамо», но он хочет продолжать карьеру.