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Шунин не собирается завершать карьеру после ухода из «Динамо»

вчера, 15:32

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что вратарь Антон Шунин не намерен завершать карьеру после ухода из московской команды.

У Антона закончился контракт, было принято решение не предлагать ему новый. Но он ещё хочет играть, прощаться с футболом ему ещё рано, он не собирается этого делать. Ещё год-два он, думаю, поиграет.

Генеральный директор «бело-голубых» Павел Пивоваров подтвердил, что голкипер может занять административную должность в клубе:

Мы обсуждаем такую возможность, с его стороны есть желание помочь «Динамо», но он хочет продолжать карьеру.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:32
Может и найдёт себе клуб
drug01
drug01
вчера в 16:11
Конечно надо играть, ошибки могут быть у каждого
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:59
Новая карьера уже не получится
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 15:41
Химки или как парш мл. тренером.
5fjy2h98afed
5fjy2h98afed
вчера в 15:39
С его опытом ещё кому-то пригодится
Гость
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