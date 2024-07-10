Клубы РПЛ утвердили модель распределения доходов и расходов

Клубы Российской Премьер-Лиги утвердили модель распределения доходов и расходов АФК РПЛ в сезоне 2024/2025. В сообщении лиги сказано:

В соответствии с ней (с моделью — прим. ред.) из части коммерческих поступлений по действующим договорам с партнёрами лиги будет сформирован призовой фонд для клубов по двум критериям: посещаемости и медиа-активностям. Выплаты из него будут произведены по итогам сезона.

Положение о призовом фонде, в том числе утверждённый набор показателей и методика расчёта по этим критериям, будет подготовлено правлением АФК РПЛ в ближайшее время.

Все прочие доходы от реализации коммерческих прав, за исключением призового фонда, будут делиться между клубами в соотношении 50:50 (одна половина – в равных долях, другая – в зависимости от спортивных результатов в сезоне 2023/24).

Трёх новичков лиги также ждёт welcome pack в размере дополнительных 0,25%.