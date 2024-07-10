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Клубы РПЛ утвердили модель распределения доходов и расходов

сегодня, 14:19

Клубы Российской Премьер-Лиги утвердили модель распределения доходов и расходов АФК РПЛ в сезоне 2024/2025. В сообщении лиги сказано:

В соответствии с ней (с моделью — прим. ред.) из части коммерческих поступлений по действующим договорам с партнёрами лиги будет сформирован призовой фонд для клубов по двум критериям: посещаемости и медиа-активностям. Выплаты из него будут произведены по итогам сезона.

Положение о призовом фонде, в том числе утверждённый набор показателей и методика расчёта по этим критериям, будет подготовлено правлением АФК РПЛ в ближайшее время.

Все прочие доходы от реализации коммерческих прав, за исключением призового фонда, будут делиться между клубами в соотношении 50:50 (одна половина – в равных долях, другая – в зависимости от спортивных результатов в сезоне 2023/24).

Трёх новичков лиги также ждёт welcome pack в размере дополнительных 0,25%.

Кроме того, по решению общего собрания будет сформирован целевой фонд развития АФК РПЛ, порядок расходования средств из которого определит правление, состоящее из представителей клубов.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:46
Вот в этом вопросе, говорит мне мой искусственный интеллект, надоть прислушаться к мнению человека находящегося в теме, как говорил ВВП -""погружён"...
А кто у нас разумеет в этих тонких, юридических хитросплетениях)
Блоссии нема...)
Супервайзер с ней рядом...)
Другие кандидаты на пост "мастера разливочного цеха есть"?))
Вещий
Вещий
сегодня в 15:44
Сложное дело сделали.... деньги счет любят, вот и считали...:)))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:23
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 14:42, ред.
ВЫ главное,бесплатно вообще прекратите показ отечественного футбола,для популяризации...частных фирм,телекомпаний и букмекерских шараг.А футбол тут ни при чём,он живёт во дворах,пока ещё школьных стадионах и едва дышащих футбольных школах,формально бесплатных.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 14:26
Вроде поделили, а вроде и не понятно, в чем разница по сравнению с прошлым сезоном. Нет, разница думаю есть, но она НЕ ПОНЯТНА. Было бы неплохо провести сравнение
Гость
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