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Лапорта: «„Барселона“ может себе позволить покупку Николаса Уильямса»

сегодня, 19:18

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о намерении клуба приобрести нападающего «Атлетика» Николаса Уильямса.

С экономической точки зрения, на сегодняшний день мы можем себе позволить покупку Николаса Уильямса.

Мне он очень нравится. Поручим (спортивному директору — прим. ред.) Деку работу над этим. Надеюсь, нас ждут хорошие новости.

Мы смогли вернуть себе то имя, которое у нас было. Есть отличные футболисты, желающие выступать за «Барсу».

Ранее стало известно, планирует ли Уильямс покидать свою нынешнюю команду.

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 20:17
В кредит. На 1000 лет. 🤭
Зюпин
Зюпин
сегодня в 20:10
Только Уильямсу это ни к чему.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:01
Вспомнился персонаж из фильмов Свадьба в Малиновке или вернее его слова :возьми говорит я себе ещё нарисую
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:44
Если нужен,.надо брать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:43
хватит "можно"...
пора действовать, лапорта.
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