Лапорта: «„Барселона“ может себе позволить покупку Николаса Уильямса»

Президент «Барселоны» сообщил о намерении клуба приобрести нападающего «Атлетика» .

С экономической точки зрения, на сегодняшний день мы можем себе позволить покупку Николаса Уильямса.

Мне он очень нравится. Поручим (спортивному директору — прим. ред.) Деку работу над этим. Надеюсь, нас ждут хорошие новости.

Мы смогли вернуть себе то имя, которое у нас было. Есть отличные футболисты, желающие выступать за «Барсу».