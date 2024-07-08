Лапорта: «„Барселона“ может себе позволить покупку Николаса Уильямса»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о намерении клуба приобрести нападающего «Атлетика» Николаса Уильямса.
С экономической точки зрения, на сегодняшний день мы можем себе позволить покупку Николаса Уильямса.
Мне он очень нравится. Поручим (спортивному директору — прим. ред.) Деку работу над этим. Надеюсь, нас ждут хорошие новости.
Мы смогли вернуть себе то имя, которое у нас было. Есть отличные футболисты, желающие выступать за «Барсу».
Ранее стало известно, планирует ли Уильямс покидать свою нынешнюю команду.
пора действовать, лапорта.
пора действовать, лапорта.