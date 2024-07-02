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Пивоваренная компания «Балтика» стала спонсором Российской Премьер-Лиги

вчера, 16:58

Пивоваренная компания «Балтика» будет спонсором Российской Премьер-Лиги.

Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Первый спорт». По его информации, соглашение рассчитано до лета 2026 года. Предполагаемая сумма сделки — 150 млн рублей за сезон.

В данный момент титульным партнёром РПЛ является Национальная система платёжных карт (НСПК, оператор платёжной системы «Мир»), а генеральным спонсором — букмекерская компания Winline.

Ранее сообщалось, что «Альфа-Банк» известил лигу о желании стать титульным партнёром.

Отметим, что с 2005 года в России действует запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях.

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Источник: adindex.ru
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ermak6848
ermak6848
вчера в 21:39
Пиво и футбол - вседа рядом..
112910415
112910415
вчера в 19:00
поднимем бокалы, ура !
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 18:31
Неофициальное название чемпионата теперь будет пей-беги лига.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:44
Ну теперь то футбол пойдёт.
lotsman
lotsman
вчера в 17:42
Интересно, а сделка на 150 млн. как будет выглядеть? Валютой или натуральным продуктом?)
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:12
Вот таким незамысловатым образом Балтика вернулась в РПЛ))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:06
клуб вылетел, компания пришла.
Балтика навсегда
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:06
Круто,надо больше спонсоров и главных и не главных!
Гость
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