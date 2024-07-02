Пивоваренная компания «Балтика» стала спонсором Российской Премьер-Лиги

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вчера, 16:58

Пивоваренная компания «Балтика» будет спонсором Российской Премьер-Лиги.

Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Первый спорт». По его информации, соглашение рассчитано до лета 2026 года. Предполагаемая сумма сделки — 150 млн рублей за сезон.

В данный момент титульным партнёром РПЛ является Национальная система платёжных карт (НСПК, оператор платёжной системы «Мир»), а генеральным спонсором — букмекерская компания Winline.

Ранее сообщалось, что «Альфа-Банк» известил лигу о желании стать титульным партнёром.

Отметим, что с 2005 года в России действует запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях.