Моуриньо толкает «Фенербахче» на сделку за 70 млн евро. Обновят трансферный рекорд лиги

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вчера, 15:46

Вспомним самых дорогих новичков европейских дивизионов.

Турция. Жардел в «Галатасарай», 17 млн евро

Агент Мендеш пытается залезть в денежное хранилище «Фенербахче», который возглавил его друг Моуриньо. Интересы 25-летнего форварда «Ливерпуля» Нуньеса представляет именно Мендеш. Пока Дарвин готовится к поединку против Бразилии на Кубке Америки, «Ливерпуль» и Слот решают его клубное будущее. Слабо верится, что уругваец согласится на Стамбул. Но туркам давно надо обновить рекорд Жардела, бразильский форвард установил его 24 года назад. В турецкой Суперлиге много звездных ветеранов, но нет дорогих молодых игроков. Появление Моуриньо намекает на рекорд. Откажется Дарвин – найдут новичка за 25-30 млн евро.

Россия. Малком в «Зенит», 41.5 млн евро

Халка подписали у «Порту» за 40 млн евро. Это официально, а неофициально за 60 млн евро. А спустя годы «Барселона» получила 41.5 млн евро за Малкома. Как и с Живанилдо, с ним удалось расстаться на выгодных для «Зенита» условиях. Халка забрали китайцы, а Малкома подписали шейхи из Саудовской Аравии. Игроки заработали много денег, но не реализовали футбольный потенциал. Впрочем, в РПЛ тоже не стали кандидатами в «Реал» и «Манчестер Сити». Зато две сделки хотя бы выгодные для футбола «Зенита» и для финансов клуба. Были подписания, вроде португальского защитника Бруну Алвеша, которые себя не окупили. А Малком заиграл в РПЛ , когда избавился от травм.

Бельгия. Эрнест Нуама в «Моленбек», 25 млн евро

Сначала «Брюгге» обновил трансферный рекорд бельгийского чемпионата, подписав украинского форварда Яремчука за 17 млн евро. Но в прошлом сезоне «РВД Моленбек» выдал 25 млн евро за 19-летнего правого вингера датского клуба «Нордшелланд» Нуаму. Сделка с уловкой, ведь бельгийцы – фарм-клуб «Лиона». Через день его отдали «ткачам» в аренду. Проще говоря, обошли финансовые правила УЕФА . В основе «ткачей» парень провел много матчей, но не впечатлил. Вернулся из аренды в бельгийский клуб. Трансферная стоимость ганца упала на 7 млн евро за один сезон.

Португалия. Энцо Фернандес в «Бенфику», 44.25 млн евро

«Орлы» побили рекорд Дарвина Нуньеса. За уругвайца отдали 34 млн евро, а за полузащитника «Ривер Плейт» Фернандеса заплатили ещё больше. Затем игрок оказался в «Челси» за безумные деньги – 121 млн евро. Подписали парня за 44 млн евро, а через полгода отдали «Челси» втрое дороже. Этот трансфер многое говорит о владельце клуба Тодде Боэли. Американец не понимает футбольный рынок, его многие успели обмануть. Фернандес хорош, но молодой хавбек не отработает такие вложения плюс зарплату. «Бенфика» неплохо заработала, хотя часть денег «Челси» отправились в Аргентину.

Нидерланды. Стевен Бергвейн в «Аякс», 31.25 млн евро

У голландцев рекорд у вингера Бергвейна. Перебрался из «Тоттенхэма» в «Аякс» два года назад, а теперь его предлагали «Спартаку». Продажи у голландцев намного солиднее, чем покупки. Вингера «Аякса» Антони запихнули в МЮ за 95 млн евро. За Мартинеса англичане тоже хорошо заплатили. Сразу вопрос к клубам РПЛ . Почему, имея в прошлом шансы на подписания почти всех легионеров, которые играли в Нидерландах, российские команды не опережали «Аякс»? Обидно, что лет десять назад не стали лигой, где умеют зарабатывать деньги. Сейчас рынок закрыт, но раньше всё было иначе.

Франция. Неймар в ПСЖ , 222 млн евро

Мировой трансферный рекорд. Его мог побить год назад Перес, но ПСЖ отказался отдать Мбаппе за деньги. Килиан ушел как свободный агент. Неймар тоже потерян для команды Луиса Энрике. Были травмы, загулы, а затем выбрал деньги шейхов из Саудовской Аравии и игру в покер. Неймар, как и его брат по стилю жизни Роналдиньо, не отличается мудростью и дальновидностью. Жуниор обманул «Барселону», когда за спиной у каталонцев договорился о переходе в ПСЖ ради денег. С Неймаром парижане не выиграли Лигу чемпионов, так что трансфер себя не окупил.

Германия. Харри Кейн в «Баварию», 95 млн евро

«Бавария» вынуждено отказалась от старой политики скромных расходов. В поисках замены для Левандовски после паузы на год взяли Кейна за 95 млн евро. Харри отрабатывает деньги голами, хотя клуб и остался без трофеев. Дальше в списке дорогих подписаний Бундеслиги идут тоже игроки «Баварии», защитники Эрнандес, де Лигт и Ким. Все эти трансферы в диапазоне 50-80 млн евро. За всех немного переплатили. В «Баварии» завелся любитель дорогих защитников, но этот скаут без футбольного вкуса.

Испания. Коутиньо и Дембеле в «Барселону», по 135 млн евро

Бартомеу, бывший президент каталонцев, не сидит в тюрьме. На свободе, хотя довел клуб до финансового краха. Коутиньо и Дембеле обошлись «Барселоне» в 270 млн евро. За такие деньги можно подписать много подходящих игроков, но ошиблись. Атакующие хавбеки Дембеле и Коутиньо не заиграли, деньги потеряны, как и трофеи с нервами. Ужасные сделки. Впрочем, ещё три трансфера из топ-5 в Ла Лиге – Феликс в «Атлетико», Азар в «Реал» и Гризманн в «Барселону», тоже провальные.

Италия. Криштиану Роналду в «Ювентус», 117 млн евро

При всем уважении к легенде, в 33 года не генерировал должное количество энергии, чтобы питать «Ювентус» финансово много лет. Также Роналду не всегда был справедлив к напарникам – рассказывают о нападениях на футболистов в раздевалке. На днях Роналду рыдал, не забив пенальти на Евро. Понятно, что плакал из-за своего поражения в поединке со временем. Время Криштиану прошло. А вот шесть лет назад котировался высоко, забивал голы за «Ювентус», пускай не сделал итальянцев победителями Лиги чемпионов, ради чего за него вывалили 117 млн евро.

Англия. Энцо Фернандес в «Челси», 121 млн евро

Об это сделке вспоминали чуть выше. Аргентинский чемпион мира возглавляет списки в двух престижных дивизионах – Англии и Португалии. Боэли, конечно, можно продать хоть песок в пустыне. Тодд побил рекорд Гвардиолы и шейхов из «Манчестер Сити», ведь те отгрузили «Астон Вилле» 117.5 млн евро за Грилиша. Как и Джек, Энцо не всем доволен в новом клубе. У Фернандеса нет конкурента в стиле бельгийца Доку из «Манчестер Сити». Но аргентинец получил нового тренера Мареску со своим взглядом на центр поля. Если Энцо не заиграет у тезки, то покинет «Челси». Разумеется, не за 121 млн евро, это сумма с потолка.