Глава «Барселоны» анонсировал хорошие новости о финансовом состоянии клуба

Президент «Барселоны» рассказал о финансовом состоянии каталонского клуба.

Это были три очень напряжённых года, и нам нужно было многое сделать, но мы работали очень хорошо и довольны, потому что экономика клуба восстанавливается. В ближайшее время у нас будут хорошие новости в этом отношении. Мы работаем над тем, чтобы завершить подтверждение экономического восстановления клуба. Есть ряд операций, над которыми мы работали и о которых скоро сможем объявить. Очень приятно иметь возможность завершить этот процесс, который занял у нас три года, и я надеюсь, что мы войдём в нормальную жизнь.

На днях президент Ла Лиги (Хавьер Тебас — прим.) сделал несколько заявлений, в которых он признал усилия по сокращению расходов. Это хорошая новость, что мы можем вернуться к нормальной жизни с фэйр-плей, поскольку это помогает выйти на рынок, чтобы внести дополнения для усиления основной команды.