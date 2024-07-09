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Глава «Барселоны» анонсировал хорошие новости о финансовом состоянии клуба

сегодня, 14:27

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о финансовом состоянии каталонского клуба.

Это были три очень напряжённых года, и нам нужно было многое сделать, но мы работали очень хорошо и довольны, потому что экономика клуба восстанавливается. В ближайшее время у нас будут хорошие новости в этом отношении. Мы работаем над тем, чтобы завершить подтверждение экономического восстановления клуба. Есть ряд операций, над которыми мы работали и о которых скоро сможем объявить. Очень приятно иметь возможность завершить этот процесс, который занял у нас три года, и я надеюсь, что мы войдём в нормальную жизнь.

На днях президент Ла Лиги (Хавьер Тебас — прим.) сделал несколько заявлений, в которых он признал усилия по сокращению расходов. Это хорошая новость, что мы можем вернуться к нормальной жизни с фэйр-плей, поскольку это помогает выйти на рынок, чтобы внести дополнения для усиления основной команды.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:20
Главное не повторять ошибок в дальнейшем
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:36
Денег нет, но вы держитесь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:33
жизнь налаживается, и Барса тоже
Гость
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