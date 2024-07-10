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Дешам продолжит работать на посту главного тренера сборной Франции

сегодня, 15:52

Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло сообщил, что Дидье Дешам продолжит работать в качестве главного тренера «трёхцветных». Ранее команда покинула Евро-2024.

Не вижу причин сомневаться в будущем Дешама. Прошлые результаты говорят в его пользу, цели были достигнуты. Дидье продолжит свою работу.

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Все комментарии
Terek-Anji
Terek-Anji
сегодня в 19:05
Значит ждем пролета и на ЧМ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:53
Испанцы : "Дешам останься !!!"
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 18:20
Довольно странно, если бы Евро выиграла сборная, у которой 1 белый на поле, и тот с испанской фамилией. Хотя таковы нынешние европейские реалии...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 17:42
Скорее всего дали последний шанс. Ну то есть еще на 2 года до следующего ЧМ. Игроки у франции хорошие, но игра корявенькая была
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:32
предыдущие результаты говорят в пользу Дидье
Да, победа в чемпионате мира это великое достижение.
вот только после 2018 года французы играют, как г...., но зато результаты есть.
От былой Франции уже не осталось следа.
Гризманн сдал, Жиру тоже, вся игра сводится к доставке мяча на Мбаппе.
а там как получится.
вот вчера не получилось.
нужен новый тренер и новый взгляд в футбол, и новая мотивация.
состав то у Франции один из лучших в мире.
а пока французов бьют.
Capral
Capral
сегодня в 17:29
Ну что тут скажешь- АМИНЬ.
Тренер, который в течении трёх лет, дважды проиграл ЧМ и ЧЕ- остается ГТ сборной... Даже его победа на ЧМ над хорватами, во многом была обусловлена бездарным хорватским вратарем, пропускавшего мячи с 30 метров. Дешам заплесневел, ввиду отсутствия тренерских идей. Он НИКОГДА не был тренером-новатором, весь его футбол пропитан безыдейностью и простотой. Дешам- типичный шабашник и карьерист, погубивший, довольно перспективную команду. Ни мысли в игре, ни движения, ни остроумных ходов неожиданных для соперника, вообще- ничего. Фактически, статичный футбол пешеходов. Даже вчера, когда считанные разы, у французов что-то получалось симпатичное в атаке, даже тогда, кроме навесов и прострелов- на авось и на удачу, ничего не было. И вот это НИЧТОЖЕСТВО продолжит убивать, некогда Знаменитую команду...
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 17:23
Во вцепился.. Цели достигнуты.. 🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:19
вот испанцы убрали Луиса Энрике после провала на ЧМ в Катаре.
чтоб был результат - нужна ротация.
испанцы были правы.
их сборная в финале.
kv9frtz55qwg
kv9frtz55qwg
сегодня в 17:17
Дешам в сборной уже задержался
Шуnя771
Шуnя771 ответ ZenCh1 (раскрыть)
сегодня в 16:54
Друг мой!
Наложи на себя троекратное крестное знамение (если вера позволяет) и скажи, ничтоже сумняшеся, что ты искренне этого хочешь)?))
Nazi
Nazi
сегодня в 16:48, ред.
Ну и прекрасно, не надо будет болеть за Францию на ЧМ 2026.. Хоть нервы поберегу :) Ну а потом придется ждать смерти Дешама, как Брежнева...

Не могу не отредакторовать. В FFF видать работают одни имбецилы.. Если они не видят стагнацию в сборной.. Да какую стагнацию, полный регресс..
ZenCh1
ZenCh1
сегодня в 16:46
Интересно - интересно. Ждём продолжение евро-нудятины на ЧМ 26. Дешам и Франция, Роналду и Португалия, Тудеску и Бельгия, тренер Южныеворота и Англия
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 16:43
Дали бы уже Зидану порулить. Посмотрели бы что из этого вышло бы. Состав есть , а игры нет . Пора Дешаму уходить , он добился много со сборной, но время пришло.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:40
Прыгал вчерась как девица, при любом падении француза...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:40
Ну я не знаю! Если им нравится вот это то таки да)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:36
Значит так и дальше будут лягушатники мучатся...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:33
Работа ради работы.... Может что то неладно?
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