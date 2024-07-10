Дешам продолжит работать на посту главного тренера сборной Франции

Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло сообщил, что продолжит работать в качестве главного тренера «трёхцветных». Ранее команда покинула Евро-2024.

Не вижу причин сомневаться в будущем Дешама. Прошлые результаты говорят в его пользу, цели были достигнуты. Дидье продолжит свою работу.