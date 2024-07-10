Дешам продолжит работать на посту главного тренера сборной Франции

Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло сообщил, что Дидье Дешам продолжит работать в качестве главного тренера «трёхцветных». Ранее команда покинула Евро-2024.
Не вижу причин сомневаться в будущем Дешама. Прошлые результаты говорят в его пользу, цели были достигнуты. Дидье продолжит свою работу.
Да, победа в чемпионате мира это великое достижение.
вот только после 2018 года французы играют, как г...., но зато результаты есть.
От былой Франции уже не осталось следа.
Гризманн сдал, Жиру тоже, вся игра сводится к доставке мяча на Мбаппе.
а там как получится.
вот вчера не получилось.
нужен новый тренер и новый взгляд в футбол, и новая мотивация.
состав то у Франции один из лучших в мире.
а пока французов бьют.
Да, победа в чемпионате мира это великое достижение.
вот только после 2018 года французы играют, как г...., но зато результаты есть.
От былой Франции уже не осталось следа.
Гризманн сдал, Жиру тоже, вся игра сводится к доставке мяча на Мбаппе.
а там как получится.
вот вчера не получилось.
нужен новый тренер и новый взгляд в футбол, и новая мотивация.
состав то у Франции один из лучших в мире.
а пока французов бьют.
Тренер, который в течении трёх лет, дважды проиграл ЧМ и ЧЕ- остается ГТ сборной... Даже его победа на ЧМ над хорватами, во многом была обусловлена бездарным хорватским вратарем, пропускавшего мячи с 30 метров. Дешам заплесневел, ввиду отсутствия тренерских идей. Он НИКОГДА не был тренером-новатором, весь его футбол пропитан безыдейностью и простотой. Дешам- типичный шабашник и карьерист, погубивший, довольно перспективную команду. Ни мысли в игре, ни движения, ни остроумных ходов неожиданных для соперника, вообще- ничего. Фактически, статичный футбол пешеходов. Даже вчера, когда считанные разы, у французов что-то получалось симпатичное в атаке, даже тогда, кроме навесов и прострелов- на авось и на удачу, ничего не было. И вот это НИЧТОЖЕСТВО продолжит убивать, некогда Знаменитую команду...
Тренер, который в течении трёх лет, дважды проиграл ЧМ и ЧЕ- остается ГТ сборной... Даже его победа на ЧМ над хорватами, во многом была обусловлена бездарным хорватским вратарем, пропускавшего мячи с 30 метров. Дешам заплесневел, ввиду отсутствия тренерских идей. Он НИКОГДА не был тренером-новатором, весь его футбол пропитан безыдейностью и простотой. Дешам- типичный шабашник и карьерист, погубивший, довольно перспективную команду. Ни мысли в игре, ни движения, ни остроумных ходов неожиданных для соперника, вообще- ничего. Фактически, статичный футбол пешеходов. Даже вчера, когда считанные разы, у французов что-то получалось симпатичное в атаке, даже тогда, кроме навесов и прострелов- на авось и на удачу, ничего не было. И вот это НИЧТОЖЕСТВО продолжит убивать, некогда Знаменитую команду...
чтоб был результат - нужна ротация.
испанцы были правы.
их сборная в финале.
чтоб был результат - нужна ротация.
испанцы были правы.
их сборная в финале.
Наложи на себя троекратное крестное знамение (если вера позволяет) и скажи, ничтоже сумняшеся, что ты искренне этого хочешь)?))
Наложи на себя троекратное крестное знамение (если вера позволяет) и скажи, ничтоже сумняшеся, что ты искренне этого хочешь)?))
Не могу не отредакторовать. В FFF видать работают одни имбецилы.. Если они не видят стагнацию в сборной.. Да какую стагнацию, полный регресс..
Не могу не отредакторовать. В FFF видать работают одни имбецилы.. Если они не видят стагнацию в сборной.. Да какую стагнацию, полный регресс..