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Аллегри может возглавить сборную Сербии

вчера, 15:25

Экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри имеет шансы возглавить сборную Сербии.

Сербская команда покинула Евро-2024, не преодолев групповой этап.

Ранее сообщалось, где хотел бы работать сам специалист.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:25
игра сборной Сербия и так уныло-убогая.
скрестит команду с Аллегри, вдруг получится стоящее
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:01
Да зачем он там нужен со своим унылым футболом .
7ugp84vzn6cx
7ugp84vzn6cx
вчера в 16:22
Учитывая его достижения и опыт, Аллегри является сильным кандидатом на пост главного тренера сборной Сербии.
drug01
drug01
вчера в 16:08
Надо всегда пробовать что-то новое, пожелаем удачи
g3udmmr2gqn5
g3udmmr2gqn5
вчера в 15:43
По-моему Аллегри не тренер сборных, может не потянуть
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