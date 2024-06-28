Аллегри может возглавить сборную Сербии

Экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри имеет шансы возглавить сборную Сербии.
Сербская команда покинула Евро-2024, не преодолев групповой этап.
Ранее сообщалось, где хотел бы работать сам специалист.
Экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри имеет шансы возглавить сборную Сербии.
Сербская команда покинула Евро-2024, не преодолев групповой этап.
Ранее сообщалось, где хотел бы работать сам специалист.
скрестит команду с Аллегри, вдруг получится стоящее
скрестит команду с Аллегри, вдруг получится стоящее