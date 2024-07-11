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Российские игроки «Урарту» не получили визу для игры в Лиге конференций

сегодня, 19:52
Таллина КалевЛоготип футбольный клуб Таллина Калев1 : 2Логотип футбольный клуб Урарту (Ереван)УрартуМатч завершен

Российские игроки ереванского «Урарту» не получили визу для участия в гостевом матче 1-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Таллиной» из эстонского Калева. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер команды из Армении Дмитрий Гунько.

Встреча началась сегодня в 19:30 по московскому времени. В составе «Урарту» выступают шестеро россиян: вратарь Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, полузащитники Антон Килин и Олег Поляков, а также нападающие Леон Сабуа и Иван Игнатьев.

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Все комментарии
cyv2xnps3yvr
cyv2xnps3yvr
сегодня в 21:44
Надеюсь Таллин это не спасёт,болеем за Ереван
adekvat
adekvat
сегодня в 21:24
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 21:23
    Добрая Европа однако! ну что сказать! Не знаю но думаю"хорошо " у них ОИ пройдут((
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ drug01 (раскрыть)
    сегодня в 21:05
    Вы не в курсе ? Завидую вам.
    Сп62
    Сп62 ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 20:47
    Из под Рязани?
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 20:19
    Моська не упустила случая безнаказанно укусить слона.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 20:13
    Леон Сабуа обычный русский паренёк
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 20:08
    В любых случаях стараются нагадить русским.
    R B
    R B ответ drug01 (раскрыть)
    сегодня в 20:05
    Да вообще сенсационная новость.
    drug01
    drug01
    сегодня в 19:58
    Это очень плохо? Почему так получилось!!!
    Гость
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