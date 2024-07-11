Российские игроки «Урарту» не получили визу для игры в Лиге конференций

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сегодня, 19:52

Российские игроки ереванского «Урарту» не получили визу для участия в гостевом матче 1-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Таллиной» из эстонского Калева. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер команды из Армении .

Встреча началась сегодня в 19:30 по московскому времени. В составе «Урарту» выступают шестеро россиян: вратарь , защитник , полузащитники и , а также нападающие и .