Отец Сафонова сообщил, что вратарь находится в отпуске во Франции

1720001555

сегодня, 13:12

Евгений Сафонов, отец перешедшего в ПСЖ вратаря , рассказал, что игрок сейчас отдыхает во Франции.

Ранее сообщалось, что у футболиста могут возникнуть проблемы с выездом из России из-за задолженности по алиментам. 2 июля появилась информация о том, что приставы списали со счетов Матвея 250 тысяч рублей, и в данный момент долг по алиментам составляет 59 миллионов 230 тысяч рублей.