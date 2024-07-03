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Отец Сафонова сообщил, что вратарь находится в отпуске во Франции

сегодня, 13:12

Евгений Сафонов, отец перешедшего в ПСЖ вратаря Матвея Сафонова, рассказал, что игрок сейчас отдыхает во Франции.

Ранее сообщалось, что у футболиста могут возникнуть проблемы с выездом из России из-за задолженности по алиментам. 2 июля появилась информация о том, что приставы списали со счетов Матвея 250 тысяч рублей, и в данный момент долг по алиментам составляет 59 миллионов 230 тысяч рублей.

Матвей покинул Россию и сейчас находится в отпуске во Франции. Насколько знаю, уже 15 июля он приступит к тренировкам с ПСЖ. Запрет на его выезд сняли, у сына всё хорошо. Раз выехал, значит, всё завершилось благополучно. Во Франции сын чувствует себя нормально.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 15:06, ред.
Остальная сумма будет приставам недоступна...счет во Франции машет им ручкой)...теперь ему оттуда только наликом возить алименты, а налик из Европы в € вывозить нельзя...железная отмазка)...
adekvat
adekvat
сегодня в 15:00
Повезло бывшей жени, хорошие алименты.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 14:57
Заголовок такой, будто он в ПСЖ в отпуске. Хотя, если сядет на лавку, так и будет.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:35
Охренеть...он что детскому саду алименты задолжал.....
112910415
112910415
сегодня в 14:27
отдохнуть надо, надо
скоро уже начнут преследовать поклонники, журналисты ...
vf48jmm6d8vt
vf48jmm6d8vt
сегодня в 13:55
Не хило на нем первая жена обогатилась.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:39
Как уже бесят эти семейные бизнесы с личными проблемами на показ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:33
Любая работа должна начинаться с хорошего отдыха...
v279xuagef39
v279xuagef39
сегодня в 13:17
Только удачных игр желаем!!!! Не подведи!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:15
работать надо, чтоб быть наравне с итальянцем
Гость
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