Отец Сафонова сообщил, что вратарь находится в отпуске во Франции

Евгений Сафонов, отец перешедшего в ПСЖ вратаря Матвея Сафонова, рассказал, что игрок сейчас отдыхает во Франции.
Ранее сообщалось, что у футболиста могут возникнуть проблемы с выездом из России из-за задолженности по алиментам. 2 июля появилась информация о том, что приставы списали со счетов Матвея 250 тысяч рублей, и в данный момент долг по алиментам составляет 59 миллионов 230 тысяч рублей.
Матвей покинул Россию и сейчас находится в отпуске во Франции. Насколько знаю, уже 15 июля он приступит к тренировкам с ПСЖ. Запрет на его выезд сняли, у сына всё хорошо. Раз выехал, значит, всё завершилось благополучно. Во Франции сын чувствует себя нормально.
скоро уже начнут преследовать поклонники, журналисты ...
скоро уже начнут преследовать поклонники, журналисты ...