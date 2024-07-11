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«Химки» объявили о переходе Лукаса Веры

сегодня, 20:55

Полузащитник Лукас Вера стал футболистом «Химок». О сроках контракта не сообщается.

С 2022 года аргентинский игрок выступал за «Оренбург».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 22:01
Здравствуйте! Жаль конечно, если это окажется правдой, у Локо интересная молодая команда, сохранили бы они костяк года на 3, могли бы стать конкурентами Зениту, а так опять чемп одного клуба....
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:01
Все же странный клуб "Химки" как по мне. Творца успеха слили в утиль на новую (старую) должность эксперта Матч ТВ. Может Артига и хороший тренер, но как-то все условно спонтанно, судорожно на мой взгляд. По меркам РПЛ Вера хороший игрок, смею предположить, что хозяин "Химок" в состоянии потратиться в это ТО не только на Веру, но и на Надежду и Любовь. Как минимум интересно будет глянуть на эту команду в РПЛ. Должность лифтера никто не отменял, но сдается мне, что "Химки" будут не в первых рядах желающих пополнить "лучшую лигу Мира" в предстоящем сезоне. Как говорится ждем-с.
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 21:21
Приветствую Саркис! В депо по ходу положили на Локо мне кажется! Иначе чем все объяснить происходящее в команде!
derrik2000
derrik2000
сегодня в 21:16
В Оренбурге был, конечно, заметен.
Весьма заметен.
А, вот, сможет ли в Химках с его своеобразным руководством так же играть?
В "Газпроме-2" на него, можно сказать, молились...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:11
Им активно интересовался Локомотив, но в итоге отказались от него, а сейчас, после ухода Глушенкова и Миранчука(вроде ушел он?) игрок типажа Веры очень нужен Локо, но почему то к его кандидатуре железнодорожники не вернулись....
u79ftam5rkws
u79ftam5rkws
сегодня в 21:00
Странно что Оренбург его не продлил
Гость
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