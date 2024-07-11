«Химки» объявили о переходе Лукаса Веры

Полузащитник Лукас Вера стал футболистом «Химок». О сроках контракта не сообщается.
С 2022 года аргентинский игрок выступал за «Оренбург».
Полузащитник Лукас Вера стал футболистом «Химок». О сроках контракта не сообщается.
С 2022 года аргентинский игрок выступал за «Оренбург».
Весьма заметен.
А, вот, сможет ли в Химках с его своеобразным руководством так же играть?
В "Газпроме-2" на него, можно сказать, молились...
Весьма заметен.
А, вот, сможет ли в Химках с его своеобразным руководством так же играть?
В "Газпроме-2" на него, можно сказать, молились...