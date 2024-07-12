Саутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии

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сегодня, 09:35

Футбольная ассоциация Англии хочет, чтобы продолжил работать в качестве главного тренера местной национальной команды.

Сообщается, что результат в финальном матче Евро-2024, в котором «три льва» встретятся с Испанией, не повлияет на это желание.

Предварительные переговоры между сторонами уже ведутся.