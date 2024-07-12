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Саутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии

сегодня, 09:35

Футбольная ассоциация Англии хочет, чтобы Гарет Саутгейт продолжил работать в качестве главного тренера местной национальной команды.

Сообщается, что результат в финальном матче Евро-2024, в котором «три льва» встретятся с Испанией, не повлияет на это желание.

Предварительные переговоры между сторонами уже ведутся.

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Все комментарии
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сегодня в 10:32
Англичане кичатся своей консервативностью, поэтому нет ничего удивительного. Но как болельщики могут радоваться простому выходу в финал, с самым сильным составом в мире, мирясь с откровенно убогой игрой - не понятно.
Имея таких игроков, мы должны всех выносить во всех играх и выигрывать все трофеи - такова должна быть мысль в головах. Впрочем, коли её нет, то порадуемся за поклонников Испании, Германии, Франции... им Саутгейт явно нравится 😉
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 10:28
Единственный тренер, сумевший за много десятков лет вывести команду в финал- уже достоин Уважения!!!!!!! Другое дело- игра. Требовать от английского футбола большой фантазии в игре, все равно, что французов или испанцев заставить играть в футбол Германии- силовой и прямолинейный. Те, кто на Соккере осуждают игру Саутгейта, видимо не понимают, что футбол любой страны- это прежде всего- история, традиции не только футбола, но и самого государства. В лучшие годы, Англия не играла в футбол Испании или Австрии и никогда не отличалась особым изыском. Отдельные личности, могли быть яркими, играть нестандартно, но, общекомандная игра англичан- никогда не отличалась большим креативом.

Саутгейт работает в своей манере, которая подходит ему и которая приносит успех. Если, кто-то требует от него особой красоты в игре, то я напомню, что, те же, Кейн и Беллингем- никогда особенно фантазийными игроками и не были, а ведь на них, в неменьшей степени строится игра команды в атаке.

Если, действительно, Саутгейта решили оставить, независимо от результата финала, то думаю- это решение верное. По большому счету, никто, большой феерии от англичан в финале не ждет. Но, страна благодарна тренеру за финал, за борьбу, и- за не безразличие!!!!!!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:27
А кто, если не он? Англия при нем показывает фантастический футбол уже который год 😁
Nifan
Nifan
сегодня в 10:14
Да дайте ему уже пожизненный контракт. Поражаюсь ФА, не ужели там реально идиоты сидят?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:03
Легенда и гордость нации)))аглавное результат дает
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:01, ред.
Ахаха)) уже который раз одно и тоже)) потом опять легко пройдёт отбор с самым дорогим составом)))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:53
Эти разговоры стимулируют игроков и тренера
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