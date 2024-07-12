Саутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии хочет, чтобы Гарет Саутгейт продолжил работать в качестве главного тренера местной национальной команды.
Сообщается, что результат в финальном матче Евро-2024, в котором «три льва» встретятся с Испанией, не повлияет на это желание.
Предварительные переговоры между сторонами уже ведутся.
Имея таких игроков, мы должны всех выносить во всех играх и выигрывать все трофеи - такова должна быть мысль в головах. Впрочем, коли её нет, то порадуемся за поклонников Испании, Германии, Франции... им Саутгейт явно нравится 😉
Имея таких игроков, мы должны всех выносить во всех играх и выигрывать все трофеи - такова должна быть мысль в головах. Впрочем, коли её нет, то порадуемся за поклонников Испании, Германии, Франции... им Саутгейт явно нравится 😉
Саутгейт работает в своей манере, которая подходит ему и которая приносит успех. Если, кто-то требует от него особой красоты в игре, то я напомню, что, те же, Кейн и Беллингем- никогда особенно фантазийными игроками и не были, а ведь на них, в неменьшей степени строится игра команды в атаке.
Если, действительно, Саутгейта решили оставить, независимо от результата финала, то думаю- это решение верное. По большому счету, никто, большой феерии от англичан в финале не ждет. Но, страна благодарна тренеру за финал, за борьбу, и- за не безразличие!!!!!!
Саутгейт работает в своей манере, которая подходит ему и которая приносит успех. Если, кто-то требует от него особой красоты в игре, то я напомню, что, те же, Кейн и Беллингем- никогда особенно фантазийными игроками и не были, а ведь на них, в неменьшей степени строится игра команды в атаке.
Если, действительно, Саутгейта решили оставить, независимо от результата финала, то думаю- это решение верное. По большому счету, никто, большой феерии от англичан в финале не ждет. Но, страна благодарна тренеру за финал, за борьбу, и- за не безразличие!!!!!!