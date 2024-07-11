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Клопп отказался от предложения возглавить сборную США

сегодня, 20:28

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не принял предложение занять аналогичную должность в сборной США.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн со ссылкой на источники, со специалистом установили контакт, но он повторил, что хотел бы отдохнуть от футбола. Однако американцы сохраняют интерес к назначению немца.

Ранее из национальной команды был уволен Грегг Берхальтер. На домашнем Кубке Америки-2024 США заняли 3-е место в группе с Уругваем, Панамой и Боливией и не вышли в плей-офф.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:48, ред.
отличная возможность для отдыха.
никаких отборов к ЧМ.
команда интересная. новая культурная среда.
плюс отличная возможность хорошо капитализировать свое имя за океаном и заодно понять суть тренерства сборной.
перед главным аккордом - после ЧМ 2026 возглавить Барселону.
а в этому моменту у каталонского клуба наладится финансовые ресурсы.
Capral
Capral
сегодня в 20:37
Вроде и переговоры велись, но тут же и закончились, ничем. Если Клопп хотел отдохнуть- зачем же начинал переговоры? Нестыковка какая-то... Думаю, всё-же, он возглавит сб.Германии. Хватит позориться стране и её футболу!!! Нагеля гнать, к чёрту, и поставить авторитетного тренера. Я не люблю футбол Клоппа и считаю, что он остановился в своем тренерском развитии, но именно работа на Родине, а точнее сказать возвращение в родные пенаты, к обожаемым своим фанатам- могут вселить новую жизненную и творческую энергию в тренера!!! Тем более, как говорил Т.Мюллер: Клоппу, его фанаты- готовы простить, самые крупные неудачи!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:32
Рановато ему ещё возглавлять сборную .
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