Клопп отказался от предложения возглавить сборную США

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сегодня, 20:28

Бывший главный тренер «Ливерпуля» не принял предложение занять аналогичную должность в сборной США .

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн со ссылкой на источники, со специалистом установили контакт, но он повторил, что хотел бы отдохнуть от футбола. Однако американцы сохраняют интерес к назначению немца.