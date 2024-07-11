Клопп отказался от предложения возглавить сборную США

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не принял предложение занять аналогичную должность в сборной США.
Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн со ссылкой на источники, со специалистом установили контакт, но он повторил, что хотел бы отдохнуть от футбола. Однако американцы сохраняют интерес к назначению немца.
Ранее из национальной команды был уволен Грегг Берхальтер. На домашнем Кубке Америки-2024 США заняли 3-е место в группе с Уругваем, Панамой и Боливией и не вышли в плей-офф.
никаких отборов к ЧМ.
команда интересная. новая культурная среда.
плюс отличная возможность хорошо капитализировать свое имя за океаном и заодно понять суть тренерства сборной.
перед главным аккордом - после ЧМ 2026 возглавить Барселону.
а в этому моменту у каталонского клуба наладится финансовые ресурсы.
никаких отборов к ЧМ.
команда интересная. новая культурная среда.
плюс отличная возможность хорошо капитализировать свое имя за океаном и заодно понять суть тренерства сборной.
перед главным аккордом - после ЧМ 2026 возглавить Барселону.
а в этому моменту у каталонского клуба наладится финансовые ресурсы.