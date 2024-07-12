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Виейра может возглавить сборную США

сегодня, 11:53

Федерация футбола США активно ищет нового главного тренера для местной национальной команды.

Ранее с этого поста был уволен Грегг Берхальтер из-за раннего вылета коллектива на домашнем Кубке Америки.

Сообщается, что наставник «Страсбура» Патрик Виейра имеет шансы возглавить сборную США. Ранее специалист работал с «Нью-Йорк Сити».

В футбольной федерации полагают, что рулевой также сможет найти в Европе талантливых исполнителей с американскими корнями.

Ранее бывший тренер «Ливерпуля» отказался возглавить «звёздно-полосатых».

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:24
Как погляжу - что не больно то хотят возглавить сборную США...)
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