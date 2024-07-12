Виейра может возглавить сборную США

Федерация футбола США активно ищет нового главного тренера для местной национальной команды.
Ранее с этого поста был уволен Грегг Берхальтер из-за раннего вылета коллектива на домашнем Кубке Америки.
Сообщается, что наставник «Страсбура» Патрик Виейра имеет шансы возглавить сборную США. Ранее специалист работал с «Нью-Йорк Сити».
В футбольной федерации полагают, что рулевой также сможет найти в Европе талантливых исполнителей с американскими корнями.
Ранее бывший тренер «Ливерпуля» отказался возглавить «звёздно-полосатых».