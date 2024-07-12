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«Золотую бутсу» Евро-2024 могут разделить несколько футболистов

сегодня, 21:23

Несколько футболистов могут выиграть гонку бомбардиров чемпионата Европы 2024 года.

Как сообщает источник, УЕФА объявил, что «Золотая бутса» в этот раз будет поделена между всеми игроками, забившими наибольшее количество голов. Ранее в случае равенства победителя определяло число результативных передач и количество сыгранных минут при необходимости.

На данный момент лидерами гонки являются 6 человек: Дани Ольмо, Коди Гакпо, Жорж Микаутадзе, Харри Кейн, Джамал Мусиала и Иван Шранц, которые забили по 3 мяча. Ольмо и Кейн могут улучшить показатели, так как в финале встретятся сборные Испании и Англии.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 23:09
Это евро самая позорная, надеюсь Испанцы выиграют этот турнир они заслуживают
Roger Young
Roger Young
сегодня в 23:07
Надеюсь разделят между Мбаппе (за нос), Роналду (за участие), Месси (за красивые глаза)
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:54
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:47
одному достанутся шнурки, второму подошва с шипами, а другим все остальное. все будет решать жребий.
а золото с бутсы останется в уефа.
автоголу фиг.
п.с.
если в финале и Кейн и Ольмо забьют, то все между ними.
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 22:46, ред.
на этом Евро надо сделать исключение и просто отменить этот приз
назвать "золотом" выступление хоть кого-то - преступлением, хотя в сборной Испании забивавшей ЧАСТО по 2 гола и больше за игру (что просто чудо как оказалось) может и найдется какой-то нападающий вроде Ольмо не?
Зюпин
Зюпин
сегодня в 22:23
Зря. Надо учитывать ассисты и матчи. Бред.
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 22:20
Да, я знаю))).
УЕСКА
УЕСКА ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:11
В финале Копа Америка.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 22:10
Мало голов забивается на этом Евро. Большинство команд играют от обороны. Тому же Кейну тяжело забить, когда ему приходится играть опорного нападающего, а его команда играет в антифутбол. Сборные играющие в атаку уже все вылетели с турнира кроме Испании, но у испанцев нет явного бомбардира, голы распределяются равномерно между игроками атаки.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:55
Бредятина....кто-то сыграл 6-7 матчей и забил условно 3 мяча, а кто-то сыграл 3 матча и забил свою треху, а получат одинаково....
Надеюсь Кейн или Ольмо забьют в финале
drug01
drug01
сегодня в 21:52
Всем достойным надо вручить!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 21:51
Ольмо
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 21:49
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:47
Там же где и Ронька)))
Capral
Capral
сегодня в 21:33, ред.
Я не понял, а Месська, где?!
Capral
Capral
сегодня в 21:31
Распилят лобзиком и все дела...
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 21:27
Геша : Я у вас её заберу.. Она моя.. Моя.. А-ха-ха-ха.. 🤣🍓👉🪠
Гость
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