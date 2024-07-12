«Золотую бутсу» Евро-2024 могут разделить несколько футболистов

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сегодня, 21:23

Несколько футболистов могут выиграть гонку бомбардиров чемпионата Европы 2024 года.

Как сообщает источник, УЕФА объявил, что «Золотая бутса» в этот раз будет поделена между всеми игроками, забившими наибольшее количество голов. Ранее в случае равенства победителя определяло число результативных передач и количество сыгранных минут при необходимости.

На данный момент лидерами гонки являются 6 человек: , , , , и , которые забили по 3 мяча. Ольмо и Кейн могут улучшить показатели, так как в финале встретятся сборные Испании и Англии.