Президент РФС: «Зрелищность Суперкубка нисколько не уступает матчам Евро»

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) сравнил матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром» (4:2) с играми проходящего в Германии чемпионата Европы.

Не могу сказать, что особо следил за Евро. Из того, что видел, Испания больше понравилась по игре. Жду ли от финала Евро такой же зрелищной игры, как в Суперкубке? Я смотрел Евро по телевизору, здесь видел вживую, но зрелищность футбола нисколько не уступает, во многом даже лучше [Евро].