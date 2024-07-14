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Президент РФС: «Зрелищность Суперкубка нисколько не уступает матчам Евро»

вчера, 12:54

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сравнил матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром» (4:2) с играми проходящего в Германии чемпионата Европы.

Не могу сказать, что особо следил за Евро. Из того, что видел, Испания больше понравилась по игре. Жду ли от финала Евро такой же зрелищной игры, как в Суперкубке? Я смотрел Евро по телевизору, здесь видел вживую, но зрелищность футбола нисколько не уступает, во многом даже лучше [Евро].

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:44
Кому как, а я вообще не смотрел. Мне была гораздо интереснее игра ЦСКА Ахмат в это же время. Там была живая борьба настоящая и счёт 2:2.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:42
Ты прав во всём на 100% Хочу добавить, что у всех питерских очки Газпромовские не позволят им видеть реальный мир. Это неизлечимо
112910415
112910415
вчера в 18:24
иногда и Дюков правильно говорит
zjpdwcmqf45v
zjpdwcmqf45v
вчера в 18:12
Себя то нужно, хотя бы, уважать! А всего этого и не видно! Там приезжают десятки тысяч болельщиков! И, тебе, никаких ограничений.
Сп62
Сп62
вчера в 16:46
По сути высказывания президента РФС ничего удивительного нет. "Каждый кулик своё болото хвалит" - это не я сказал.
Сп62
Сп62
вчера в 16:37
Вспомните классические слова В.Евсеева: футбол это не только голы!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:02
Если сравнивать с Евро 24 то пожалуй это пока лучший матч за два турнира.
В матче за суперкубок России был азарт и что самое главное нацеленность на ворота, а всё Евро сплошная тягомотина, от которой заснуть можно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:34, ред.
Ах да!!! Как же это я! Ну конечно! То то думаю... куда ж Глушка свою мамзель-утёнка водить будет... А оно вон как! На Пуччини!!!

P.S. Семака вашего, судя по философским мыслям и переизбытка ума, из оперы тоже, - хрен палкой выгонишь...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:31
В Питере знают только одну тоску....
Это «Тоска» — опера в трёх действиях Джакомо Пуччини....
Больше тоски нет....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:20, ред.
))) Красавец прям, Джек!
И Зенит у тебя топам в пол ноги за матч 4 воткнул..., в отличии от донных тим Евро; и Семак у тебя дипломатичный с Клаудом, аж до всех фибр доходит; и РПЛ у тебя долгожданный/невиданный/красочный/весёлый/кучерявый..., что ещё..., ну и Дюков, по всей видимости, - как отец родной футбольной отчизне Нашей!

С погодой и климатом вам в Питере только не повезло, в остальном - Божья Благодать, - плюй в потолок, ковыряй в носу и стриги бабло.
Но вот насчет одного у тебя промашка всё ж вышла, - всё в этой Жизни рано ль поздно надоедает, даже счастье! ) Потом приходит Она...! Не смерть, нет..., а Тоска. Вот от неё все и мрут.
lotsman
lotsman
вчера в 14:04
В этом я с ним согласен. Многие игры на Евро были не айс. Нынешний ЧЕ какой то блеклый. Гораздо зрелищнее проходят игры на Кубок Америки. И вчерашний матч в Волгограде смотрелся гораздо интереснее. Особенно первый тайм. И говорить что Дюков несёт ахинею, могут только те, кто не смотрел матчи ЧЕ, или те, кому лишь бы грязью плюнуть.
y6k9cgpp798k
y6k9cgpp798k ответ 6kj6djbucpew (раскрыть)
вчера в 14:03
Зенит может себе это позволить, он же не в середине таблицы.
eth5vdnv84cs
eth5vdnv84cs ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:58
А Вы себя считаете футбольным народом? Зачем за всех говорить?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:51, ред.
Да куда там вялому Евро...
В Германии уже официально в аптеках снотворное продают "Евроусыпин 2024"....
Условная Сборная Франции за месяц ЧЕ меньше забила чем Зенит за один тайм....
Бегают евромарафонцы...круги без смысла по полю накручивают...всю траву истоптали...ни голов ни зрелищности...билетов напродавали народ на трибуны усадили а что то вразумительное показать забыли...))
Про телетрансляции молчу....там вообще комментаторов только с громким голосом подбирают чтоб будил изредка зрителей....про то что два оператора заснули на бровке при чём на разных матчах тоже умолчим....
Кроме дебюта сборной Грузии на Евро и вспомнить нечего....думаю сегодня Испания будет радоваться триумфу...все остальные будут радоваться окончанию наблюдений за мучениями игроков и тренеров на этом евромеждусобойчике с громким названием "Евро 2024"...))

По большому счёту можно наестся и фондю и розотто запивая божоле...а можно и картошечкой с селёдочкой запивая тем чем надо...)))
Каждый выбирает что ему ближе....
В принципе всё ожидаемо....у европейцев как всегда обёртка лучше начинки...у нас наоборот....

Всех с Наступающим праздником окончание ЧЕ....и скорым стартом РПЛ !!!!!!
derrik2000
derrik2000
вчера в 13:31
Ну, ЭТО - ДЮКОВ.
Сейчас время такое: на большие посты ПОГОЛОВНО ставят тупых и ОБЯЗАТЕЛЬНО преданных.
Чё тут ещё обсуждать-то? ))
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:16
Евро никакой по сравнению с кубком Амер
ики...
6kj6djbucpew
6kj6djbucpew
вчера в 13:06
Только Зенит слишком самоуверенный
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:59, ред.
Дюкову надо бы на сайт Соккера залезть и посмотреть отзывы на свою ахинею.
По их количеству очевидно, что футбольный народ на дураков внимание не обращает.
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