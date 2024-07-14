Президент РФС: «Зрелищность Суперкубка нисколько не уступает матчам Евро»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сравнил матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром» (4:2) с играми проходящего в Германии чемпионата Европы.
Не могу сказать, что особо следил за Евро. Из того, что видел, Испания больше понравилась по игре. Жду ли от финала Евро такой же зрелищной игры, как в Суперкубке? Я смотрел Евро по телевизору, здесь видел вживую, но зрелищность футбола нисколько не уступает, во многом даже лучше [Евро].
И Зенит у тебя топам в пол ноги за матч 4 воткнул..., в отличии от донных тим Евро; и Семак у тебя дипломатичный с Клаудом, аж до всех фибр доходит; и РПЛ у тебя долгожданный/невиданный/красочный/весёлый/кучерявый..., что ещё..., ну и Дюков, по всей видимости, - как отец родной футбольной отчизне Нашей!
С погодой и климатом вам в Питере только не повезло, в остальном - Божья Благодать, - плюй в потолок, ковыряй в носу и стриги бабло.
Но вот насчет одного у тебя промашка всё ж вышла, - всё в этой Жизни рано ль поздно надоедает, даже счастье! ) Потом приходит Она...! Не смерть, нет..., а Тоска. Вот от неё все и мрут.
И Зенит у тебя топам в пол ноги за матч 4 воткнул..., в отличии от донных тим Евро; и Семак у тебя дипломатичный с Клаудом, аж до всех фибр доходит; и РПЛ у тебя долгожданный/невиданный/красочный/весёлый/кучерявый..., что ещё..., ну и Дюков, по всей видимости, - как отец родной футбольной отчизне Нашей!
С погодой и климатом вам в Питере только не повезло, в остальном - Божья Благодать, - плюй в потолок, ковыряй в носу и стриги бабло.
Но вот насчет одного у тебя промашка всё ж вышла, - всё в этой Жизни рано ль поздно надоедает, даже счастье! ) Потом приходит Она...! Не смерть, нет..., а Тоска. Вот от неё все и мрут.