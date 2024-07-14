Семак отреагировал на видео с Глушенковым

Главный тренер «Зенита» прокомментировал видео, которое выложила девушка полузащитника . В ролике игрок назвал «клоунами» своих хейтеров после перехода в петербургский клуб.

Мне кажется, если там реакция на те неадекватные высказывания или комментарии в её сторону, то нормально реагирует. Думаю, не самое грубое слово по отношению к людям, которые оскорбляют в соцсетях его или его девушку. Не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, что это адресовано тем, кто того заслуживает. Он абсолютно корректно себя ведёт по отношению к нашим болельщикам.