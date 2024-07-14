Семак отреагировал на видео с Глушенковым

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал видео, которое выложила девушка полузащитника Максима Глушенкова. В ролике игрок назвал «клоунами» своих хейтеров после перехода в петербургский клуб.
Мне кажется, если там реакция на те неадекватные высказывания или комментарии в её сторону, то нормально реагирует. Думаю, не самое грубое слово по отношению к людям, которые оскорбляют в соцсетях его или его девушку. Не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, что это адресовано тем, кто того заслуживает. Он абсолютно корректно себя ведёт по отношению к нашим болельщикам.
Осталось найти новую подругу.
Красивее. чем нынешняя. Из Санкт-Петербурга, культурной столицы.
Хорошо воспитанная девушка соблюдает правила речевого этикета,
что помогает ей преподнести себя в обществе правильно.
Даже не одну для Глущенкова\ - ых Сразу десять подруг.
Одна подруга только у клоунов.
п.с.
Давно пора включить гарем в соц. пакет работников Газпрома.
и вилл для легионеров.
Осталось найти новую подругу.
Красивее. чем нынешняя. Из Санкт-Петербурга, культурной столицы.
Хорошо воспитанная девушка соблюдает правила речевого этикета,
что помогает ей преподнести себя в обществе правильно.
Даже не одну для Глущенкова\ - ых Сразу десять подруг.
Одна подруга только у клоунов.
п.с.
Давно пора включить гарем в соц. пакет работников Газпрома.
и вилл для легионеров.