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Семак отреагировал на видео с Глушенковым

вчера, 11:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал видео, которое выложила девушка полузащитника Максима Глушенкова. В ролике игрок назвал «клоунами» своих хейтеров после перехода в петербургский клуб.

Мне кажется, если там реакция на те неадекватные высказывания или комментарии в её сторону, то нормально реагирует. Думаю, не самое грубое слово по отношению к людям, которые оскорбляют в соцсетях его или его девушку. Не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, что это адресовано тем, кто того заслуживает. Он абсолютно корректно себя ведёт по отношению к нашим болельщикам.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:27
Юра, ты извини меня, но ты или не понимаешь того, что я сказал, или делаешь вид , что не понимаешь. Я не даю оценку смысла слов Семака. я выражаю свое отношение к самому факту его реакции на чернуху из соцсетей. именно в этом нет ни у кого лицензии на мою оценку. А что он сказал - поддержали, или осудил для мения это уже не важно, Нормальный и умный человек по моему мнению не должен вообще реагировать на такие вещи. Повторяю. это мое мнение. Ты можешь считать иначе и реагировать, а я даже читать не стал и не буду. Я лично никогда не опущусь не только до такой оценки, но и до чтения этой грязи в соцсетях.
xhcr3nhxfdp6
xhcr3nhxfdp6
вчера в 14:02
Кого Глушеннков назвал клоунами, как оживились то.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:54
Юра, ты безусловно можешь иметь свое мнение. Но лицензии на трактовку нормального или ненормального нет ни у тебя, ни у кого иного. В этом мире все субъективно. лично я воспитан так, что для меня реагировать на грязь в соцсетях это тоже самое, что и реагировать на грязную надпись на заборе.Это ниже моего достоинства. Я остался при своем мнении.
adekvat
adekvat
вчера в 13:23
Глушенков уехал, клоуны остались.
lotsman
lotsman
вчера в 12:43
Клоунов у нас хватает. Если на них не обращать внимания, то клоунада их быстро угасает.
bygwk7xj8w7c
bygwk7xj8w7c ответ uv5u9ycv225k (раскрыть)
вчера в 12:42
А разве Глушенков обязан это комментировать, тем более с лавки. Вы о чем? Это только в спартаке можно любого комментировать и гнобить.
29st7sasgcae
29st7sasgcae
вчера в 12:40, ред.
У Семака спросили и он совершенно адекватно ответил, причем он ничего не комментировал, а сплетни сочиняют те, кто прочил Глушенкову лавку, вчера обгадился и сегодня обтекает.
uv5u9ycv225k
uv5u9ycv225k
вчера в 12:29
А пусть Глушенков прокомментирует жест Клаудиньо по отношению к Семаку после замены...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:21, ред.
Глущенков всем ответил на поле. Новая команда, первые голы, сразу трофей.
Осталось найти новую подругу.
Красивее. чем нынешняя. Из Санкт-Петербурга, культурной столицы.
Хорошо воспитанная девушка соблюдает правила речевого этикета,
что помогает ей преподнести себя в обществе правильно.
Даже не одну для Глущенкова\ - ых Сразу десять подруг.
Одна подруга только у клоунов.
п.с.
Давно пора включить гарем в соц. пакет работников Газпрома.
и вилл для легионеров.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:12
Солидные люди не опускаются до комментариев сплетен, а не реагируют на них.
shlomo
shlomo
вчера в 12:04
Ну что тут сказать.....с одной стороны Глушенков молодец. Нормально ответил хейтерам голами и знатно поджог видосом и празднованием.... но с другой стороны не нужно все подряд выкладывать в нете...
rrf6qrf74kss
rrf6qrf74kss ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 11:46
А вы и не знайте, почему вы все воспринимаете в свой адрес.
bywjhvt2u5vq
bywjhvt2u5vq
вчера в 11:44
К чему такой скандал, клоунами Глушенков назвал тех, кто прочил ему лавку, и правильно сделал.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:35
Позорище какое-то....
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:25
Семак просто не тренер...
Зачем нам знать, что он болтает?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 11:16
Нормальный, умный и уважающий себя тренер никогда не будет комментировать всякие сплетни в соцетях. Семак таким не является. Вот и все.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:09
Рука руку моет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:07
Правильно,поддержал игрока !
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