Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024

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вчера, 23:53

Сборная Испании обыграла команду Англии в финале Евро-2024 (2:1).

Николас Уильямс вывел испанцев вперед на 47-й минуте, Коул Палмер на 73-й сравнял счет, а победный гол забил Микель Ойарсабаль на 86-й.

Это 4-й подобный титул для сборной Испании.