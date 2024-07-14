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Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024

вчера, 23:53
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Испании обыграла команду Англии в финале Евро-2024 (2:1).

Николас Уильямс вывел испанцев вперед на 47-й минуте, Коул Палмер на 73-й сравнял счет, а победный гол забил Микель Ойарсабаль на 86-й.

Это 4-й подобный титул для сборной Испании.

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13 июля
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Все комментарии
Maikl322
Maikl322
сегодня в 13:46
Что сказать :,, Порадовали...,,
bars098
bars098
сегодня в 13:42
Теперь в футболе появился новый король футбола Ямаль после Месси, отрадно то, что оба из Барсы.💪
bars098
bars098
сегодня в 13:32
Выиграл сильнейший, все закономерно.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 12:43
Представить Испанию чемпионом Европы, буквально месяц назад было из области фантастики)
Но именно красная фурия походу турнира показала отличный футбол и высокую результативность. Поэтому победа полностью заслуженная) мои поздравления!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:17
Вроде, чемпионат Европы крупный турнир, причём долгожданный, а сегодня утром вдруг обнаружил, что прошёл - и ладно, и бог с ним, до будущих встреч. В памяти ничего почти не осталось от игр, а через неделю вообще забуду, что лучшие команды Старого Света бились за звание лучшей. Кто-то говорит, что был убогий футбол, а я так не считаю. Отдельные матчи были на очень высоком уровне, а в других играх команды выполняли поставленные перед ними задачи. Кому-то нужно было выйти из группы, кому-то в четвертьфинал, отсюда и тактика на матчи. В общем, футбол, как футбол.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 10:03
Тошнит 🤢🤢🤢🤢 от игры бритишей
myst5
myst5
сегодня в 09:33
Я знаю когда Англия будет завоёвывать трофеи , Когда в составе не будет Кейна . Реальное проклятие футболиста .
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 08:11
ВАР исключил варианты "будто с офсайда". Там был чистый гол!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:54
Харя Кейн так и закончит карьеру бестрофейником.
cc5w6vf3hpzp
cc5w6vf3hpzp
сегодня в 07:22
Слава богу, что не Англия выиграла, а то бы они возвысили бы себя до неприличия.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 06:42
Много лет сб Испания играла в стиле Реала, но титулов практически не было, перешли на каталонский стиль (еще исполнители подоспели) и стали первыми во всем. Сегодня взяли титул благодаря общей тенденции - талантливым детям дают гражданство, жаль, что Испания тоже встала на такой курс, скоро французов от испанцев не отличишь
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 06:37
тем временем для футбола сложилась уникальная ситуация - как я понимаю - карвахаль и в реале основа? Тогда... три топовых трофея за сезон. Это вообще пипец! Я такого никогда не видел
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:30
Испанцы играли и выиграли. Хотелось бы чтобы так было всегда.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 05:28
Болел за Англию, но результат не только справедлив, но и закономерен. Победил Футбол в этом матче и в турнире в целом. Весь турнир - скукота зевотная
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:27
Испапцев с заслуженной победой
adekvat
adekvat
сегодня в 05:08
Испанцы весь чемпионат играли в футбол и заслуженно победили.
112910415
112910415
сегодня в 04:52
редко бывает настолько заслуженная победа, настолько заслуженное чемпионство !
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:19
Мариновал Палмера со старта надо было выпускать. Испания по делу победила
duffraine
duffraine ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 02:25
вывел, да. но давай скажем честно - разве не было ощущения что с тем подбором игроков что у него есть эта сборная могла играть гораздо лучше и ярче? Греки допустим тоже выиграли чемпионат Европы, но разве кому-то запомнился и понравился футбол Рехагеля?)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:16
Всё - это уже история
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 01:39
Дельный коммент.
"Пудель" реально был хорош в финале и не давал разбежаться англичанам.
azkan
azkan
сегодня в 01:36
Я рад, что два игрока Челси отлично сыграли в этом матче! Кукурелья и Палмер!
Первый отдал победный, голевой пас, а второй сравнял счет и наконец показал Саутгейту, что надо было его выпускать пораньше или в основе.
Кукурелья вообще молодец! Все говорят об Ольмо, о Ямале.. а он был основным и незаменимым игроком левого фланга и зажигал там. Ведь главная причина плохой игры Сака именно он. И не только Сака.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:29
Антифутбол Саутгейта не принес ему успеха и это хорошо. Играющая Испания абсолютно заслуженно взяла трофей. Без сомнений лучшая сборная на этом Евро. Кейн вновь мимо трофея)
ABir
ABir
сегодня в 01:28
Вполне заслуженно и закономерно. Испанцы обозначили свои претензии на Кубок с первого группового матча и не разу не позволили в этом усомниться.
амурец
амурец
сегодня в 01:27
Испанцы победители Евро, вполне заслуженно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:24, ред.
Оффсайда не было. Колено англичанина в момент передачи было ближе к воротам, нежели остальные забивные конечности Оярсабаля - ВАР на сей раз сработал чётко.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 01:20
Худший чемпионат Европы из всех, что я видел.
Начиная со старых стадионов, продолжая ужасным поле во Франкфурте.
Разочаровали все, кроме Испании, Грузии и Германии.
Все остальные были ниже своего уровня.
Нападающие сбили свои прицелы.
Автоголы рулили.

Англия была близка к заветному титулу, но сыграла трусливо.
Уокер персонально провалился, все голы из-за него.
Кейн тоже как обычно в решающем матче был футбольным импотентом. Придти в Баварию и забрать 0 трофеев мог только Харри Кейн!
Запомните имя этого неудачника.


Испания заслужила титул, спору нет.
Но второй гол будто с офсайда все же.
Микитани
Микитани
сегодня в 01:16
В первый раз увидел как Саутгейт кричал у бровки идти вперёд при счёте 1-0. У Англии есть потенциал, надо больше атаковать.
azkan
azkan ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 01:05
Да, может быть и забили бы в конце. Но они только сравняли бы счет!
А потом снова отмашка от Саута и снова трусливую игру увидели бы.
Или вот кто то написал, что англичане просто привыкли играть по Саутгейту, по другому уже не смогут(
FootFun
FootFun
сегодня в 00:53
Вы заметили ичто Испания сборная или клубы берут троффеи пачками, думаю это рождение новой смертоностной непобедимой футбольной машины, они возьмут ЧМ 2026 или 2030 заскрините мой комент
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