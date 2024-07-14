Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024

Сборная Испании обыграла команду Англии в финале Евро-2024 (2:1).
Николас Уильямс вывел испанцев вперед на 47-й минуте, Коул Палмер на 73-й сравнял счет, а победный гол забил Микель Ойарсабаль на 86-й.
Это 4-й подобный титул для сборной Испании.
Сборная Испании обыграла команду Англии в финале Евро-2024 (2:1).
Николас Уильямс вывел испанцев вперед на 47-й минуте, Коул Палмер на 73-й сравнял счет, а победный гол забил Микель Ойарсабаль на 86-й.
Это 4-й подобный титул для сборной Испании.
Англия снова поставила автобус, но, к с частью, ее это не спасло. Они должны были пропускать больше.
В целом у Испании есть будущее с этой молодежью - и, думаю, оно очень перспективное.
В целом о турнире: очень скучный, только Испания, Голландия и отчасти Турция разбавляли его.
Англия снова поставила автобус, но, к с частью, ее это не спасло. Они должны были пропускать больше.
В целом у Испании есть будущее с этой молодежью - и, думаю, оно очень перспективное.
В целом о турнире: очень скучный, только Испания, Голландия и отчасти Турция разбавляли его.
Англия: имела шансы но их предостаточно было и у Испании. Ловила мандраж. Игроки уставшие. Скорости слабые, гол забит ювелирный на удачу.
Испания: думаю не просто заслужила игрой в финале, а ещё и тем что прошла грозных соперников в пути до финала. Боялся что закроются после первого гола, но нет прессовали прессовали и добились своего. Напомнила мне лучшую Барселону. Молодцы, не дрогнули и после пропущенного. Поздравляю.
Жалею: что не смотрел игры Испании.
Не жалею: что не смотрел игры Англии.
Жалко: Кейна, Фодена, Уокера.
Рад за: Морату, Карвахаля и Ямаля.
Эта Испания, этой игрой, пошумит в ЧМ. Буду болеть за них.
Англия: имела шансы но их предостаточно было и у Испании. Ловила мандраж. Игроки уставшие. Скорости слабые, гол забит ювелирный на удачу.
Испания: думаю не просто заслужила игрой в финале, а ещё и тем что прошла грозных соперников в пути до финала. Боялся что закроются после первого гола, но нет прессовали прессовали и добились своего. Напомнила мне лучшую Барселону. Молодцы, не дрогнули и после пропущенного. Поздравляю.
Жалею: что не смотрел игры Испании.
Не жалею: что не смотрел игры Англии.
Жалко: Кейна, Фодена, Уокера.
Рад за: Морату, Карвахаля и Ямаля.
Эта Испания, этой игрой, пошумит в ЧМ. Буду болеть за них.
Какого сэра ему давать собрались? Сравнить заслуги сэра Алекса и этого недотренера даже невозможно и близко. Клоун, возьми ответственность на себя, уйди и освободи место для кого-то другого.
Какого сэра ему давать собрались? Сравнить заслуги сэра Алекса и этого недотренера даже невозможно и близко. Клоун, возьми ответственность на себя, уйди и освободи место для кого-то другого.