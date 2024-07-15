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«Ахмат» представил форму на новый сезон

вчера, 13:55

«Ахмат» представил комплект формы на новый сезон. Пресс-служба клуба опубликовала заявление по данному поводу.

В дизайне белой формы теперь изменился стиль воротника, если он ранее был v-образной формы, то теперь — округлый и этот элемент подчеркнут зелёными полосами. Так же они присутствуют и на рукавах футболки.
В структуре формы присутствует белая волна, которая символизирует чистоту помыслов и волны реки Сунжа, на которой расположен город Грозный. В переводе на чеченский язык Грозный издревле именуется Соьлжа-г1ала, город на реке Сунже.

На зелёной форме, ставшие уже привычными полосы теперь расположены по вертикали, они стали объёмнее, а зелёный цвет — насыщеннее. На полосах использованы элементы чеченского национального орнамента, выполненные в стили минимализма.

В обоих комплектах формы выдержаны основные клубные цвета — белый и зелёный. На рукавах футболок находится герб Чеченской Республики.

«Ахмат» представил форму на новый сезон «Ахмат» представил форму на новый сезон «Ахмат» представил форму на новый сезон «Ахмат» представил форму на новый сезон «Ахмат» представил форму на новый сезон «Ахмат» представил форму на новый сезон

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Ахмат
Источник: ФК «Ахмат»
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:59
отличная форма.
но хотелось без логотипа ПАРИ.
shlomo
shlomo
вчера в 13:57
Все в национальном цвете.... нормальная получилась.
Гость
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