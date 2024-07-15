«Ахмат» представил форму на новый сезон

«Ахмат» представил комплект формы на новый сезон. Пресс-служба клуба опубликовала заявление по данному поводу.

В дизайне белой формы теперь изменился стиль воротника, если он ранее был v-образной формы, то теперь — округлый и этот элемент подчеркнут зелёными полосами. Так же они присутствуют и на рукавах футболки.

В структуре формы присутствует белая волна, которая символизирует чистоту помыслов и волны реки Сунжа, на которой расположен город Грозный. В переводе на чеченский язык Грозный издревле именуется Соьлжа-г1ала, город на реке Сунже.

На зелёной форме, ставшие уже привычными полосы теперь расположены по вертикали, они стали объёмнее, а зелёный цвет — насыщеннее. На полосах использованы элементы чеченского национального орнамента, выполненные в стили минимализма.

В обоих комплектах формы выдержаны основные клубные цвета — белый и зелёный. На рукавах футболок находится герб Чеченской Республики.