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Футбольный клуб «Челси» представил новую домашнюю форму

вчера, 11:06

Футбольный клуб «Челси» совместно с Nike представил домашнюю форму на новый сезон со смелым и инновационным дизайном.

Центральным элементом футболки является яркий синий цвет, символизирующий самую горячую часть пламени и горячую страсть, объединяющую весь клуб вокруг общего стремления к успеху на поле и вне его. Оранжевый цвет акцента придаёт дизайну уникальность и символизирует другой вид огня, проникающего в ряды клуба. Продолжая историю исторического успеха «Челси» и динамичной культуры Лондона, новая домашняя футболка имеет характерный узор. Похожий на жидкое золото и серебро, этот узор представляет собой слияние богатого наследия с постоянно развивающейся молодёжной культурой города.

Форма «Челси» на сезон 2024/25 изготовлены с использованием Dri-FIT ADV — высочайшего стандарта Nike в производстве одежды. Благодаря данным, измеренным с помощью передовой технологии картирования тела, комплекты этого сезона обеспечивают подвижность, воздухопроницаемость и вентиляцию именно там, где это больше всего необходимо. Каждый элемент комплекта был усовершенствован с помощью 4D-проектирования.

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Все комментарии
Nifan
Nifan
вчера в 13:58
Форма днище полное. Самая ужасная по дизайну за то всё время сколько я болею за клуб, а это уже лет 20.
fuyf8rzb8vr3
fuyf8rzb8vr3
вчера в 12:04
Форма разве что для танцев.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:27
По дурацким фото и видео толком ничего не понятно, но, это наверно худшее, что я видел из всех форм Челси. Посмотрим, как будет в живую на игроках…
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:09
Такая шляпа
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