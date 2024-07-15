Футбольный клуб «Челси» представил новую домашнюю форму

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вчера, 11:06

Футбольный клуб «Челси» совместно с Nike представил домашнюю форму на новый сезон со смелым и инновационным дизайном.

Центральным элементом футболки является яркий синий цвет, символизирующий самую горячую часть пламени и горячую страсть, объединяющую весь клуб вокруг общего стремления к успеху на поле и вне его. Оранжевый цвет акцента придаёт дизайну уникальность и символизирует другой вид огня, проникающего в ряды клуба. Продолжая историю исторического успеха «Челси» и динамичной культуры Лондона, новая домашняя футболка имеет характерный узор. Похожий на жидкое золото и серебро, этот узор представляет собой слияние богатого наследия с постоянно развивающейся молодёжной культурой города.

Форма «Челси» на сезон 2024/25 изготовлены с использованием Dri-FIT ADV — высочайшего стандарта Nike в производстве одежды. Благодаря данным, измеренным с помощью передовой технологии картирования тела, комплекты этого сезона обеспечивают подвижность, воздухопроницаемость и вентиляцию именно там, где это больше всего необходимо. Каждый элемент комплекта был усовершенствован с помощью 4D-проектирования.