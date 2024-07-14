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ЦСКА показал форму на сезон 2024/25

вчера, 18:45

ЦСКА представил новую форму. В заявлении клуба сказано:

Домашний комплект формы состоит из красной футболки и синих шорт – именно в таком сочетании армейцы впервые сыграли 85 лет назад. Ключевой элемент формы – паттерн в виде нашего дома – ВЭБ Арены.

Благодаря изображению нашего стадиона, этот комплект формы можно назвать по-настоящему домашним.

Гостевой комплект формы выполнен с песчаным оттенком и узором, напоминающим песок, раздуваемый ветром. Конечно, задумка связана с нашей родной 3-й Песчаной улицей, на которой еще в 1961 году был построен стадион ЦСКА имени Григория Федотова. А сегодня в этом историческом месте располагается ВЭБ Арена. И теперь даже на выездных матчах родная «Песчанка» всегда будет с нами.

Черный комплект с красно-синими элементами на рукавах и гетрах — форма, посвященная нашим фанатам, которые традиционно поддерживают команду на трибунах именно в этом цвете. На футболке считывается паттерн из шотландской сетки — элемента из фанатской культуры.

Ещё одно уникальное отличие всех комплектов формы — это красно-синий флаг, давно ставший символом ЦСКА. Мы уважаем традиции, ценим настоящее и строим вместе наше будущее. Именно эти ценности мы постарались отразить в нашей новой форме.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 22:37
Красный верх, темно-синий низ. Кайф. Надеюсь и результат вместе с формой вернётся!
lotsman
lotsman
вчера в 21:54
Форма формой, а главное чтобы игроки были готовы к чемпионату. А это от обёртки не зависит. Это зависит от содержания, от готовности игроков.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:51
Все компоненты нравятся. Крутая форма.
Futurista
Futurista
вчера в 20:16, ред.
Руки расписные идут в комплекте?)....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:11
Ещё это можно назвать одним из бежевых оттенков белого или коричневого или бежевым цветом.
drug01
drug01
вчера в 20:09
Да эта форма не особо впечатляет! Посмотрим какая будет игра!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:58
Гостевая форма не белая, а песочная, те желтоватая. Но я обратил внимание, что надписи Почта России теперь нет нигде. Уже не арендуют офисы? Хозяева отказали видимо в аренде
Capral
Capral
вчера в 19:33
Первая форма справа- больше похожа на динамовскую. Первая слева- богато выглядит, но мрачновато. А вот, средняя- красная футболка синие трусы, самое то- истинно армейская. Ну и эмблема ЦСКА- самая красивая в лиге, давно об этом говорю, со вкусом сделано!!! Оценил- как художник.)))
nkxxtey7a2wm
nkxxtey7a2wm
вчера в 19:31, ред.
Даже форму под спартак подобрали, ничего своего нет, кроме эмблемы.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:30
Красно- синий флаг отлично будет смотреться на любом комплекте формы!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:22
Плохо! Плохо! Плохо!

Верните на армейскую форму символ прославленного клуба ЦСКА - Коня!

Так часто меняются спонсоры..., но история одна - армейский конь....!
Гость
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