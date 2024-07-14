ЦСКА показал форму на сезон 2024/25

ЦСКА представил новую форму. В заявлении клуба сказано:

Домашний комплект формы состоит из красной футболки и синих шорт – именно в таком сочетании армейцы впервые сыграли 85 лет назад. Ключевой элемент формы – паттерн в виде нашего дома – ВЭБ Арены.

Благодаря изображению нашего стадиона, этот комплект формы можно назвать по-настоящему домашним.

Гостевой комплект формы выполнен с песчаным оттенком и узором, напоминающим песок, раздуваемый ветром. Конечно, задумка связана с нашей родной 3-й Песчаной улицей, на которой еще в 1961 году был построен стадион ЦСКА имени Григория Федотова. А сегодня в этом историческом месте располагается ВЭБ Арена. И теперь даже на выездных матчах родная «Песчанка» всегда будет с нами.

Черный комплект с красно-синими элементами на рукавах и гетрах — форма, посвященная нашим фанатам, которые традиционно поддерживают команду на трибунах именно в этом цвете. На футболке считывается паттерн из шотландской сетки — элемента из фанатской культуры.