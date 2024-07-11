«Балтика» представила новую форму на пляже

«Балтика» представила новую форму на сезон-2024/25. Презентация состоялась на пляже.

В сообщении клубной пресс-службы говорится:

Она сделана в традиционных балтийских цветах, а на рукавах расположен паттерн, напоминающий барханы дюн и морские волны.

В новом дизайне сочетаются красота Балтийского моря, завораживающий песочный рельеф дюн, а также лаконичность и комфорт — ключевые составляющие, которые стали основой для выбора нового стиля.