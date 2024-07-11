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«Балтика» представила новую форму на пляже

сегодня, 19:35

«Балтика» представила новую форму на сезон-2024/25. Презентация состоялась на пляже.

В сообщении клубной пресс-службы говорится:

Она сделана в традиционных балтийских цветах, а на рукавах расположен паттерн, напоминающий барханы дюн и морские волны.

В новом дизайне сочетаются красота Балтийского моря, завораживающий песочный рельеф дюн, а также лаконичность и комфорт — ключевые составляющие, которые стали основой для выбора нового стиля.

«Балтика» представила новую форму на пляже «Балтика» представила новую форму на пляже

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 20:05
Пусть эта новая форма окажется для "Балтики" счастливой!
Скорейшего возвращения в РПЛ!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:01
Балтика "хорош загорать" - тренироваться и возвращаться в РПЛ...)))
uq33456jucv7
uq33456jucv7
сегодня в 19:59
Для Балтика очень солидно!!!
Гость
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