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Стало известно, на каких условиях Сергеев может перейти в «Крылья Советов»

вчера, 15:09

«Зенит» отпустит нападающего сборной России Ивана Сергеева в «Крылья Советов», только если сможет подписать форварда на замену. Основным вариантом является игрок «Спартака» Александр Соболев.

Сергеев перешёл в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 29-летний нападающий провёл 39 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 5 миллионов евро.

Сообщается, что если самарцам не удастся подписать Сергеева, то они попытаются взять в аренду с правом выкупа нападающего «Динамо» Вячеслава Грулёва.

Ранее в «Крыльях Советах» оценили вероятность возвращения Сергеева.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:28
Опять инсайды от Карпа. Никак Карп не угомонится с Соболевым. Уже и Сергеева сюда привязал.))
mbrbgznq8kfb
mbrbgznq8kfb
вчера в 16:26
Гнилого Соболева не нужно в Зенит.
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 15:23, ред.
Никакого смысла менять шило на мыло, да еще и за такое бабло. Оставьте "дельфина" СпаМ. Пусть продолжает творить "чудеса" на пару с Зиньковским.)
Гость
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