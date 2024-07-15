Стало известно, на каких условиях Сергеев может перейти в «Крылья Советов»

1721045388

вчера, 15:09

«Зенит» отпустит нападающего сборной России в «Крылья Советов», только если сможет подписать форварда на замену. Основным вариантом является игрок «Спартака» Александр Соболев.

Сергеев перешёл в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 29-летний нападающий провёл 39 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 5 миллионов евро.

Сообщается, что если самарцам не удастся подписать Сергеева, то они попытаются взять в аренду с правом выкупа нападающего «Динамо» .

Ранее в «Крыльях Советах» оценили вероятность возвращения Сергеева.