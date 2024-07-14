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Медведев: «Возможный переход Соболева в „Зенит“ не собираюсь обсуждать»

вчера, 17:16

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи об интересе клуба к нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

Я вообще никогда тему возможного перехода Соболева в «Зенит» не обсуждал и не собираюсь обсуждать. Разговоры? Ну о чем-то же надо народу говорить, наверное. Соболев приехал на матч «Спартака» в синих кроссовках? Если я выйду в красных кроссовках, это же не будет означать, что я в «Спартак» ухожу.

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Все комментарии
antant1
antant1
сегодня в 14:19
зачем кому то твои обсуждения? Ты всегда лжешь как дышишь.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 06:22
Медведев:" надо же что то народу говорить "... Мерзость
Байкал-38
Байкал-38 ответ всё продинамил (раскрыть)
сегодня в 03:29
А что именно не красит Зенит?
Не заламывай ценник, возможно и купили бы.
Кто виноват? Зенит?
Здесь жадность Спартака виновата.
А то, что была показана сущность Соболева тоже Зенит виноват?
Не, здесь Зенит красавчики, а не красит в данном случае к Спартаку и Соболеву.
всё продинамил
всё продинамил ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Если все действительно так было, то это в первую очередь не красит Зенит. Какие-то гнилые интриги...
hgkg3mgyk35e
hgkg3mgyk35e ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:07
Куда бы она делась.
ABir
ABir
вчера в 21:58
Пока ясно только, что с переходом Соболева еще ничего не ясно
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 20:47
Очень надеюсь, что этот переход не состоится. Один спец по неумению зряче завершать выходы один в один - Сергеев, в Зените уже есть. Достаточно. Соболев такой же. Это хорошо показал крайний спарринг СМ с ДМ. Да и с появлением Глушенкова, если переход "дельфина" все таки состоится, оба прочно осядут на лавке. Сергееву с компаньоном будет веселей, но не тратить же на это бюджет ( и немалый ) .
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:39
    adekvat
    adekvat ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:33
    Это не все подряд, это вообще не понятно что такое, какой блондинкой надо быть что бы это купить.
    pomor45
    pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 20:31
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 20:27
      Спасибо, Дорогой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Взаимно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
      Capral
      Capral ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 20:26
      Потому что, она была неглупая женщина. Такими игроками не разбрасыватся
      Futurista
      Futurista ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:25, ред.
      Здоровья Вам!...и не болеть 🤝...болеть только за футбол)...
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 20:24
      Дружище, хотите, верьте, хотите, нет, но Ваши видео - продлевают мне Жизнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И говорю это, не в качестве комплимента, но, как медицинский факт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Врачи советуют- больше положительных эмоций, больше смеха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поэтому, ещё раз говорю- мой Поклон Вам, от всей души и всего сердца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Благодарю, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
      pomor45
      pomor45 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:21
      Бухгалтер Смородская Глушенкова в Зенит ни за какие коврижки не продала бы.
      pomor45
      pomor45 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:19
      Подонки во все времена истинные.
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 20:13
      Щас, успокоюсь и напишу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А то, на клаву не попадаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Щас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Futurista
      Futurista
      вчера в 20:11
      derrik2000
      derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:11
      Вот за ЭТО - БЛАГОДАРЮ!
      Capral
      Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
      вчера в 20:09
      Хочу, от всей души- пожелать вам Удачи, в поисках сильного форварда- достойного Вашего Великого Клуба!!!!!!! Такой Клуб, как Спартак, без атаки- как брачная ночь без невесты!!!!!!!)))
      derrik2000
      derrik2000 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
      вчера в 19:58
      А это пусть Медведев и Семак решают.
      И решают положительно! ))
      derrik2000
      derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:57
      Да не гоню я его из Спартака.
      НЕ ГОНЮ!
      Просто понимаю, что можно и НУЖНО на позицию форварда стОящего футболиста.
      С Угальде правда, в прошлом сезоне - как-то не получилось.
      Может быть, ПОКА не получилось.
      Но кто-то ещё, НЕ Соболев, Спартаку очень нужен: Милёшин, хоть и повзрослел, "пройдя стажировку" в Белоруссии, не впечатлил в первом увиденном мною контрольном матче.
      Смотрел много нарезок с участием НОВОГО "приглашённого иностранного специалиста" )) - тоже "не айс".
      Всё таки надеюсь, что оставшиеся дни до закрытия трансферного окна Спартак использует с максимальной пользой.
      В т. ч. и по этой проблемной позиции.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик ответ derrik2000 (раскрыть)
      вчера в 19:55
      Большое спасибо за "подгон", но оставьте его себе.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 19:51, ред.
      Думаю не надо уподобляться колхозной девушке впервые оказавшейся в ЦУМе с безлимитной картой.....
      Нельзя просто тупо брать всё подряд...

      Если :
      1.Дорого...
      2.Сомнительно в острой необходимости...
      3.Сомнительно имиджево....
      ...то зачем делать Спартак богаче на несколько млн евро???
      pomor45
      pomor45
      вчера в 19:49
      Полагаю, что в Зените Соболев будет покладистее и смирнее. Не перед кем грудь выпячивать и гонор свой проявлять. По этой же причине полагаю, что он там и не появится.
      Capral
      Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
      вчера в 19:41
      С одной стороны, мне жаль, если Соболь уйдет, но с другой- хотелось бы, чтоб болельщики Спартака прочувствовали, что значит остаться без этого игрока. Соболь запарывал моменты? А сколько он вам помогал и забивал решающие мячи, забыли?
      Все-таки, я не понимаю Вашу нелюбовь к этому человеку. Вот Вы говорите, он играл оттянутого форварда. Другими словами- блуждающего форварда. Вы понимаете, что далеко не каждому нападающему, дано так играть- это манёвренность игрока- это ценить надо!!! А Вы его гоните.))) Ну да ладно, это- Ваш клуб, Вам решать.)))
      pomor45
      pomor45
      вчера в 19:37
      Медведев всячески отваживает журналистов, даже хамит им, но те всё равно липнут, как назойливые мухи (известно на какую субстанцию).
      rgqzbzfrbj8b
      rgqzbzfrbj8b
      вчера в 19:37, ред.
      Соболев самый гнилой тип во всей лиге. Взять его в Зенит, это не уважать болельщиков Зенита. Повторится история с Быстровым, и по стадиону будет разносится раскатистое "Дельфин свинья, свинья, свинья..."
      derrik2000
      derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 19:33
      Согласен полностью!
      Как КОМАНДНЫЙ ИГРОК дельфин - нУль.
      derrik2000
      derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:32
      Промес - это Промес. Дельфин и тогда запарывал уйму того, что для него создавали: сейчас ЭТО многие забыли, но я-то помню.
      Да и при Промесе он часто играл "оттянутого форварда" на поле в некоторых матчах.
      Повторюсь: по моему мнению, дельфин - НЕ суперполезный игрок для Спартака.
      Вот пусть у Семака, который с превеликим сожалением после ухода полена пока положил под сукно свою "гениальную" схему со "столбом" в штрафной, себя и проявляет.
      Гость
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