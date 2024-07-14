Медведев: «Возможный переход Соболева в „Зенит“ не собираюсь обсуждать»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи об интересе клуба к нападающему «Спартака» Александру Соболеву.
Я вообще никогда тему возможного перехода Соболева в «Зенит» не обсуждал и не собираюсь обсуждать. Разговоры? Ну о чем-то же надо народу говорить, наверное. Соболев приехал на матч «Спартака» в синих кроссовках? Если я выйду в красных кроссовках, это же не будет означать, что я в «Спартак» ухожу.
Тем кто не догадывается и не понимает могу объяснить.
Возможный трансфер Соболева не обговаривали инкогнито, наоборот все всё знали.
Зенит готов был купить, Спартак готов был продать, Соболев дал своё согласие и уже наверное примерял на себя суперкубок и все награды юбилейного для питерцев сезона... но Зенит в последний момент сказал, что слишком дорого и отказался.
Итог: Зенит ничего не потерял, Спартак же недосчитался денег и остался с игроком на которого уже вылето много грязи, причём не только от фанатов, но ещё и от ветеранов клуба.
А что ещё будет впереди... Соболеву не простят и будут гнобить, что скажется на его эмоциональном состоянии и он может сорваться.
Вот так Зенит не купив игрока сделал еще хуже Спартаку и Соболеву.
Тем кто не догадывается и не понимает могу объяснить.
Возможный трансфер Соболева не обговаривали инкогнито, наоборот все всё знали.
Зенит готов был купить, Спартак готов был продать, Соболев дал своё согласие и уже наверное примерял на себя суперкубок и все награды юбилейного для питерцев сезона... но Зенит в последний момент сказал, что слишком дорого и отказался.
Итог: Зенит ничего не потерял, Спартак же недосчитался денег и остался с игроком на которого уже вылето много грязи, причём не только от фанатов, но ещё и от ветеранов клуба.
А что ещё будет впереди... Соболеву не простят и будут гнобить, что скажется на его эмоциональном состоянии и он может сорваться.
Вот так Зенит не купив игрока сделал еще хуже Спартаку и Соболеву.
Так и я о том же толкую!
Просто кое-кто говорит, что, мол, Соболев "уже пропитался спартаковским духом" и нигде кроме ФК Спартак себя игроком не мыслит. Ну, если не именно ЭТИ фразы, то что-то близко к тексту.
Мне, например, он нравился как игрок только первые матчей 5-7: рвал и метал на поле, старался доказать, что его не зря взяли в команду.
А потом началось - "У САШИ СОБОЛЕВА УМЕРЛА МАТЬ!!
Факт, конечно, печальный, даже ГОРЕ, что и говорить.
НО!
ЭТО ГОРЕ, в данном конкретном случае, должно быть ВНУТРИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА - Саши Соболева, поскольку мать его.
А что делает дельфин?
Он ВЫСТАВЛЯЕТ НАПОКАЗ, в т. ч. во время матчей, своё это горе!
Меня, например, его телодвижения, связанные с его же "скорбью" об умершей матери" после забитых им голов раздражали: МУЖЧИНА ТЫ ИЛИ ХДЕ?!
Слизняк, блин.
Да и вся эта показуха "истинной красно-белости" перед болелами начиная с "празднования забитого гола" заканчивая потасовками и другими конфликтами на поле с игроками соперника прямо так и бросались в глаза своей "искусственностью", что ли.
Не люблю лицемеров - способны прЕдать и прОдать. Это уже мой жизненный опыт говорит.
P.S. А ИГРАТЬ он да-а-авно за Спартаке бросил: понял, что несравненно легче "ПОКАЗЫВАТЬ красно-белый патриотизм" на поле, чем выкладываться в играх и тренировках на 100 процентов - денег столько же плОтЮТЬ, да ещё и уважают за "патриотизЬм", а сил прикладываешь на-а-амного меньше.
Так и я о том же толкую!
Просто кое-кто говорит, что, мол, Соболев "уже пропитался спартаковским духом" и нигде кроме ФК Спартак себя игроком не мыслит. Ну, если не именно ЭТИ фразы, то что-то близко к тексту.
Мне, например, он нравился как игрок только первые матчей 5-7: рвал и метал на поле, старался доказать, что его не зря взяли в команду.
А потом началось - "У САШИ СОБОЛЕВА УМЕРЛА МАТЬ!!
Факт, конечно, печальный, даже ГОРЕ, что и говорить.
НО!
ЭТО ГОРЕ, в данном конкретном случае, должно быть ВНУТРИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА - Саши Соболева, поскольку мать его.
А что делает дельфин?
Он ВЫСТАВЛЯЕТ НАПОКАЗ, в т. ч. во время матчей, своё это горе!
Меня, например, его телодвижения, связанные с его же "скорбью" об умершей матери" после забитых им голов раздражали: МУЖЧИНА ТЫ ИЛИ ХДЕ?!
Слизняк, блин.
Да и вся эта показуха "истинной красно-белости" перед болелами начиная с "празднования забитого гола" заканчивая потасовками и другими конфликтами на поле с игроками соперника прямо так и бросались в глаза своей "искусственностью", что ли.
Не люблю лицемеров - способны прЕдать и прОдать. Это уже мой жизненный опыт говорит.
P.S. А ИГРАТЬ он да-а-авно за Спартаке бросил: понял, что несравненно легче "ПОКАЗЫВАТЬ красно-белый патриотизм" на поле, чем выкладываться в играх и тренировках на 100 процентов - денег столько же плОтЮТЬ, да ещё и уважают за "патриотизЬм", а сил прикладываешь на-а-амного меньше.