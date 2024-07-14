Медведев: «Возможный переход Соболева в „Зенит“ не собираюсь обсуждать»

Председатель правления «Зенита» отреагировал на слухи об интересе клуба к нападающему «Спартака» .

Я вообще никогда тему возможного перехода Соболева в «Зенит» не обсуждал и не собираюсь обсуждать. Разговоры? Ну о чем-то же надо народу говорить, наверное. Соболев приехал на матч «Спартака» в синих кроссовках? Если я выйду в красных кроссовках, это же не будет означать, что я в «Спартак» ухожу.