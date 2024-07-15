Кассьерра: «Я счастлив в „Зените“»

Нападающий «Зенита» и сборной Колумбии Матео Кассьерра сообщил, что не собирается покидать российский клуб.
Моё будущее? Почему вы спрашиваете меня об этом, у меня ведь контракт с «Зенитом». Я счастлив здесь и не собираюсь уходить.
Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 27-летний форвард сыграл 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 11 миллионов евро.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384012/kasserra-mateo-zenit 15.07.2024"
- Так что, ребята, не гоните волну... Парень пашет по полной программе. Респект и уважуха!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384012/kasserra-mateo-zenit 15.07.2024"
- Так что, ребята, не гоните волну... Парень пашет по полной программе. Респект и уважуха!