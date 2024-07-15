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Кассьерра: «Я счастлив в „Зените“»

вчера, 12:57

Нападающий «Зенита» и сборной Колумбии Матео Кассьерра сообщил, что не собирается покидать российский клуб.

Моё будущее? Почему вы спрашиваете меня об этом, у меня ведь контракт с «Зенитом». Я счастлив здесь и не собираюсь уходить.

Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 27-летний форвард сыграл 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 11 миллионов евро.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:20
- Писать гадости про напа-легионера - особого ума не надо... А вы сами-то, господа - критики, играли в футбол? Да ещё в центре нападения? Если ты играешь (скажем так - неплохо) - жди: постоянные толчки в спину, хватание за майку и трусы, (бывало и за ноги!), грубые подкаты, удары в голень, наступы на твои ступни с одновременным толчком в грудь, плюс ещё на стандартах, у чужих ворот, удары вратаря кулаком в голову, или коленом в пах, а возможно и бутсой по лицу, (кому как повезёт!). Ну как вам картинка? Я знаю, о чём пишу. Сам играл центрнапа. А Кассьерра? - "В прошедшем сезоне 27-летний форвард сыграл 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 8 голевых передач.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384012/kasserra-mateo-zenit 15.07.2024"
- Так что, ребята, не гоните волну... Парень пашет по полной программе. Респект и уважуха!
pomor45
pomor45
вчера в 21:52
Значит посматривает на Запад.
112910415
112910415
вчера в 17:59
а не написать ли ему книгу с условным названием "Рецепт человеческого счастья" ?!
lotsman
lotsman ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:18
За народные, это как? За твои что ли?)
lotsman
lotsman
вчера в 13:17
Глупый вопрос. У него всё получается и зачем ему куда то дёргаться.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:02
Счастливые колумбийцы за народные финансы...
5g8883weza79
5g8883weza79
вчера в 13:00
Стоит пожелать и Кассьерре и Зениту только побед.
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