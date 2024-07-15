Кассьерра: «Я счастлив в „Зените“»

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вчера, 12:57

Нападающий «Зенита» и сборной Колумбии сообщил, что не собирается покидать российский клуб.

Моё будущее? Почему вы спрашиваете меня об этом, у меня ведь контракт с «Зенитом». Я счастлив здесь и не собираюсь уходить.

Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 27-летний форвард сыграл 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 11 миллионов евро.